به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه پلدشت گفت: امروز ما، یعنی ملت باوفای ایران و رهبر عزیزشان، به دستور قرآن کریم و آموزه‌های دین، خون‌خواه امامِ شهیدمان هستیم و مناسبات پوچ و تبعیض‌آمیز بین‌المللی باعث نمی‌شود از پیگیری این مسئله مهم و حیاتی کوتاه بیاییم.

حجت‌الاسلام رسول جمشیدی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه پلدشت با اشاره به اینکه یکی از مطالبات مردم مبعوث شده در تجمعات خیابانی انتقام از قاتل رهبر شهید است، گفت: انتقام یعنی گناه‌کار به گونه‌ای مجازات شود که فکر گناهِ مجدد دیگر به سرش نزند و آن گناه در جامعه انسانی عادی نشود، انتقام یعنی جامعه انسانی نسبت به رد شدن از خطوط قرمز خداوند بی‌تفاوت نیست و اگر کسی به خود جرئت دهد و خدا و دستورات او را نادیده بگیرد، با تمام توان با او مقابله می‌شود.

وی تصریح کرد: امروز ما، یعنی ملت باوفای ایران و رهبر عزیزشان، به دستور قرآن کریم و آموزه‌های دین، خون‌خواه امامِ شهیدمان هستیم و مناسبات پوچ و تبعیض‌آمیز بین‌المللی باعث نمی‌شود از پیگیری این مسئله مهم و حیاتی کوتاه بیاییم.

امام جمعه پلدشت افزود: ما قاطعیت و کوتاه نیامدن در برابر توهین به نماد‌ها و مقدسات خود را از امام راحلمان آموخته‌ایم، امروز که دشمن آمریکایی و صهیونیستی به خود جرئت داده و جان امام‌المسلمین ما را گرفته است کم‌ترین حد مجازات این حیواناتِ انسان‌نما، قصاص است.

وی اظهار کرد: اولین قدم این است که «ید واحده» (متحد و یکپارچه) شویم تا بتوانیم در برابر توجیهات متعدد بایستیم و این مهم را محقق کنیم.

جمشیدی با اشاره به اعتلا، پیشرفت میهن، امت اسلامی، سربلندی مردم این سرزمین، مسلمین و مستضعفین عالم گفت: امام شهیدمان حضرت آیت‌الله العظمی امام سید علی خامنه‌ای (قدس سره الشریف) تمام عمر شریف خود، به‌ویژه ۳۷ سال زعامت و رهبری امت را صرف اعتلا و پیشرفت میهن و امت اسلامی و سربلندی مردم این سرزمین و مسلمین و مستضعفین عالم نمود و ایران را در یکی از پیچیده‌ترین ادوار تاریخی‌اش مقتدرانه هدایت کرد.

وی تصریح کرد: رهبر شهید انقلاب بار‌ها بر مساله ایران قوی تاکید و حل بسیاری از مشکلات کشور را در قوی شدن دانسته‌اند و فرموده‌اند: «هر چه ما ضعیف بشویم، تهاجم و فشار دشمنان ما بیشتر خواهد شد. اگر می‌خواهید جلوی فشار دشمن گرفته بشود، باید قوی بشویم».

امام جمعه پلدشت افزود: رهبر شهید انقلاب بر موضوع امیدآفرینی تاکید ویژه‌ای داشته و فرموده بودند: در کنار بیان ضعف‌ها بایستی امیدآفرینی هم بشود، آینده و افق روشن در مقابل چشم قرار بگیرد.