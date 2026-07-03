به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حمیدرضا غلامزاده با اشاره به آغاز ثبت‌نام زائران مراسم وداع و تشییع پیکر امام شهید از پنجم تیرماه ۱۴۰۵ گفت: پیش از این اعلام کردیم که در راستای اتخاذ تدابیر برای خدمات‌رسانی هرچه بهتر در این ایام، زائران حتی در صورت اسکان در منازل آشنایان خود در بات (https://=ble.ir/bayad_barkhast_bot?start) در پیام‌رسان بله ثبت‌نام کنند.

وی همچنین تصریح کرد: بر اساس ثبت‌نام‌های صورت گرفته ۳۰ درصد از شرکت‌کنندگان در مراسم درخواست اسکان ثبت کردند و مابقی زائران در منازل آشنایان خود مستقر خواهند شد.

غلامزاده با بیان اینکه مرحله اول اسکان زائران در پایتخت انجام شده است، یادآور شد: در این مرحله، اسکان و پذیرش بیش از ۹۰ درصد از ثبت‌نام‌کنندگان تأمین شده است.

رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران با بیان اینکه ثبت‌نام افراد در این پیام‌رسان همچنان در حال انجام است، گفت: این روند تا پایان روز -یکشنبه ۱۴ تیرماه- ادامه خواهد داشت.

گفتنی است در ایام برگزاری مراسم تشییع و وداع امام شهید، منطقه یک میزبان زائران استان گلستان و شرق مازندران، منطقه دو میزبان اصفهان، منطقه سه میزبان مرکزی، منطقه چهار میزبان بخشی از زائران استان یزد، منطقه پنج میزبان گیلان و غرب مازندران، منطقه ۶ میزبان لرستان و چهارمحال بختیاری، منطقه هفت میزبان زائران مراسم وداع با امام شهید، منطقه هشت میزبان سمنان، منطقه ۹ میزبان کردستان و ایلام و منطقه ۱۰ میزبان آذربایجان غربی و منطقه ۱۱ میزبان استان‌های قم، قزوین و خراسان خواهند بود.

همچنین زائران استان کرمان مهمان منطقه ۱۲، بخشی از زائران یزد و کرمان مهمان منطقه ۱۳، کهکیلویه و بویراحمد مهمان منطقه ۱۴، بخشی از زائران خوزستان مهمان منطقه ۱۵، هرمزگان و بوشهر مهمان منطقه ۱۶، اردبیل مهمان منطقه ۱۷، زنجان مهمان منطقه ۱۸، آذربایجان شرقی مهمان منطقه ۱۹، بخشی از زائران استان خوزستان مهمان منطقه ۲۰، کرمانشاه مهمان منطقه ۲۱ و همدان و فارس مهمان منطقه ۲۲ هستند.