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مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجانغربی گفت: حضور تیمهای ملی در استان نشاندهنده ظرفیتهای مطلوب ورزشی آذرربایجان غربی و توانمندی شهرستان نقده در میزبانی رویدادهای ملی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سجاد بیرامی، مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجانغربی، با حضور در شهرستان نقده از اردوی آمادهسازی تیم ملی هاکی جوانان دختر زیر ۲۰ سال کشور بازدید کرد.
در این بازدید، بیرامی ضمن دیدار و گفتوگو با اعضای کادر فنی و بازیکنان تیم ملی، از نزدیک در جریان روند تمرینات و برنامههای آمادهسازی ملیپوشان قرار گرفت و برای آنان در آستانه حضور در رقابتهای آسیایی عمان آرزوی موفقیت کرد.
مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجانغربی با تأکید بر اهمیت حمایت از ورزش بانوان و توسعه ورزش قهرمانی در استان، اظهار داشت: حضور تیمهای ملی در آذربایجانغربی نشاندهنده ظرفیتهای مطلوب ورزشی استان و توانمندی شهرستان نقده در میزبانی رویدادهای ملی است.
وی همچنین با قدردانی از تلاشهای کادر فنی، مسئولان هیئت هاکی و دستاندرکاران برگزاری اردو، بر فراهمسازی شرایط مناسب برای آمادهسازی هرچه بهتر ملیپوشان تأکید کرد.
اردوی تیم ملی هاکی جوانان دختر زیر ۲۰ سال کشور با هدف کسب آمادگی لازم برای حضور در مسابقات آسیایی عمان در شهرستان نقده در حال برگزاری است و ملیپوشان در این اردو آخرین مراحل آمادهسازی فنی، بدنی و تاکتیکی خود را پشت سر میگذارند.
تیم ملی هاکی جوانان دختر ایران با هدف کسب نتایج مطلوب و نمایندگی شایسته از ورزش کشور در رقابتهای آسیایی عمان شرکت خواهد کرد و اردوی نقده یکی از مراحل مهم آمادهسازی این تیم پیش از اعزام به این مسابقات محسوب میشود.