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احمد احمدی تهیه کننده سینما در یادداشتی به یاد امام شهید نوشت: خوشا به او که به زیباترین آغاز رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در متن دلنوشته این تهیه کننده سینما آمده است:
«امام سید علی خامنهای، که فراتر از یک رهبر، نگهبانِ خوابهای بلندِ این ملت و مربیِ روحِ انقلاب بود، امروز به سوی مولایش بازگشته است همانگونه که در تمام سالها، روحش در پیِ وصلِ حق بود.
پیکرِ آقای شهید ما، که از خاکِ کربلا و عبور از دشوارترین مسیرهای تاریخ ساخته شده، اکنون در آرامشی ابدی به تماشای افقهایی مینشیند که خود مسیرشان را روشن کرد.
اگرچه جسم از میان میرود، اما آن «تجلیِ ولایت» که در سیمای او جاری بود، در تکتکِ پلاکهای خاکیِ این سرزمین و در نگاهِ سربازان و مؤمنان جاودانه است.
ما امروز گریه نمیکنیم، که گریستن برای حقیقت، بیثمر است ما امروز «عهد» میبندیم، عهد با آن نگاهِ نافذ که آینده را میدید و عهد با آن مشت گره کرده هنگام شهادتش.
قائد امت اسلامی، از میان ما نرفته است او در میانه تمام ایستادگیهای ما، در هر نفیِ ظلم و هر اثباتِ حق، حضور دارد.
خوشا به او که با زیباترین شهادت، به زیباترین آغاز رسید.»