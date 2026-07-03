وزیر کشور پاکستان که بامداد امروز با استقبال وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شده بود، در دیدار با وی درباره گسترش همکاری‌های اقتصادی، تجاری و تسهیل تردد زائران اربعین گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید محسن نقوی وزیر کشور پاکستان که بامداد امروز-جمعه- به منظور شرکت در مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید ایران وارد تهران شده بود، با دکتر اسکندر مومنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد.

در این دیدار، دو طرف محور‌های مختلف همکاری میان تهران و اسلام‌آباد را بررسی کردند.

گسترش روابط اقتصادی و تجاری، ارتقای سطح مبادلات دوجانبه، توسعه همکاری‌های گردشگری و همچنین تعامل در زمینه‌های امنیتی و مرزی در مقابله با تروریسم از مهم‌ترین محور‌های مطرح‌شده در این گفت‌و‌گو بود.

در این دیدار بر هماهنگی‌های لازم برای تسهیل سفر زائران پاکستانی از مسیر ایران به عراق و تقویت زیرساخت‌های مرزی و حمل‌ونقلی تأکید شد.

دو طرف در ادامه بر ضرورت هم‌افزایی بیشتر در حوزه‌های مختلف و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک برای ارتقای سطح همکاری‌های دوجانبه تأکید کردند.

همچنین در ادامه این دیدار درباره زمان و جزئیات سفر هیئتی متشکل از جمعی از وزرای اقتصادی کشورمان به سرپرستی اسکندر مؤمنی وزیر کشور به پاکستان، گفت‌و‌گو شد.