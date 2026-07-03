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امام جمعه بجنورد گفت: حضور باشکوه مردم در بدرقه رهبر شهید امت پیام وحدت، همدلی، اقتدار و خونخواهی ملت ایران را به جهانیان مخابره خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حجتالاسلام والمسلمین نوری در خطبههای عبادی و سیاسی نماز جمعه این هفته بجنورد گفت: حضور گسترده اقشار مختلف مردم، فارغ از گرایشهای سیاسی و مذهبی، نشاندهنده انسجام ملت ایران و اقتدار جبهه مقاومت خواهد بود و این پیام را به دشمنان منتقل میکند که ملت ایران در دفاع از آرمانهای خود متحد و استوار است.
امام جمعه بجنورد از مردم خواست با حضور گسترده در این مراسم، پیام ایستادگی، مقاومت و حمایت از جبهه مقاومت را به جهانیان مخابره کنند و نشان دهند ملت ایران در برابر زیادهخواهی دشمنان عقبنشینی نخواهد کرد.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی با اشاره به هفته قوه قضائیه افزود: قوه قضاییه با عاملان اخلال در امنیت و حقوق مردم قاطعانه برخورد کند.
امام جمعه بجنورد با تأکید بر ضرورت اجرای کامل رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در پیام هفته قوه قضاییه خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی باید با مفسدان اقتصادی، اخلالگران امنیت، وطنفروشان و عاملان جنایت علیه ملت ایران با قاطعیت برخورد و حقوق مردم را بهطور کامل احقاق کند.
حجتالاسلام والمسلمین نوری با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته قوه قضاییه، اظهار کرد: این پیام حاوی نکات مهم و راهبردی است و لازم است مسئولان دستگاه قضایی برای تحقق کامل این رهنمودها برنامهریزی و اقدام عملی داشته باشند.
وی با اشاره به اعلام آمادگی رئیس قوه قضاییه برای اجرای این مطالبات افزود: رهبر معظم انقلاب در این پیام، جایگاه و شأن قوه قضاییه را تبیین و وظایف مهم این دستگاه از جمله احقاق حقوق مردم، صیانت از حقوق عامه، مبارزه با انواع مفاسد، تحقق عدالت و نظارت بر اجرای قانون را مورد تأکید قرار دادند.
امام جمعه بجنورد مبارزه با فساد اقتصادی و اخلاقی را از مهمترین وظایف دستگاه قضایی دانست و گفت: دشمنان با فشارهای اقتصادی و اقدامات مختلف در تلاشاند تابآوری جامعه را کاهش دهند، اما در داخل کشور نیز برخی افراد سودجو با گرانفروشی، احتکار و برهم زدن بازار، آرامش مردم را هدف قرار دادهاند که برخورد با این افراد از مطالبات جدی مردم است.
وی همچنین با اشاره به اقدامات برخی افراد در حوادث دیماه، خواستار برخورد قاطع با عاملان و مرتبطان این اقدامات شد و افزود: از دستگاه قضایی استان بابت توقیف اموال برخی افراد مرتبط با نظام استکباری قدردانی میکنیم، اما انتظار مردم برخورد قاطعتر و مجازات عاملان این اقدامات است.
حجتالاسلام والمسلمین نوری با اشاره به بخش دیگری از پیام رهبر معظم انقلاب درباره حقوق عامه گفت: یکی از مهمترین مصادیق حقوق عامه، پیگیری حقوق ملت ایران در برابر جنایتهای آمریکا و رژیم صهیونیستی است و همه اقشار از جمله نویسندگان، فعالان فرهنگی، رسانهها و ائمه جمعه وظیفه دارند این جنایتها را برای افکار عمومی روایت و تبیین کنند.
وی با اشاره به حملات دشمن به مراکز آموزشی، درمانی و زیرساختهای کشور، تأکید کرد: این جنایتها نباید به فراموشی سپرده شود و لازم است به صورت مستمر برای نسلهای آینده بازگو شود.
امام جمعه بجنورد همچنین با اشاره به تهدیدهای اخیر رژیم صهیونیستی علیه رهبر معظم انقلاب، گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل برای دفاع از کشور را دارند و مسئولان نیز باید در عرصههای بینالمللی با اقتدار از حقوق ملت ایران، از جمله حقوق هستهای کشور، دفاع کنند.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب از قوه قضاییه خواستهاند جنایتهای آمریکا و رژیم صهیونیستی را از طریق محاکم داخلی و بینالمللی پیگیری و احکام صادره را تا مرحله اجرا دنبال کند.