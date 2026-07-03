معاون فرهنگی و اجتماعی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گفت: ۳۵ مکان مذهبی در مشهد برای اسکان زائران رهبر شهید آماده شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،معاون فرهنگی و اجتماعی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گفت:با توجه به رویداد مهم مراسم وداع و بدرقه رهبر شهید انقلاب در مشهد، تمام ظرفیت‌های اداره‌کل اوقاف، موقوفات و بقاع متبرکه مشهد برای خدمت‌رسانی به زائران و تشییع‌کنندگان به کار گرفته خواهد شد.

حجت‌الاسلام جمال ایزدی،افزود: این اماکن شامل حسینیه‌ها و دیگر مراکز مذهبی دارای ظرفیت اسکان هستند و پیش‌بینی می‌شود هر شب امکان اسکان حدود ۴۰ هزار نفر را فراهم کنند.

وی با اشاره به ظرفیت آشپزخانه‌های برخی از این مراکز گفت: تعدادی از اماکن پیش‌بینی‌شده دارای آشپزخانه فعال هستند که در ایام مراسم به چرخه خدمت‌رسانی اضافه خواهند شد. غذای تهیه‌شده علاوه بر زائران مستقر در این مراکز، برای سایر شرکت‌کنندگان در مراسم نیز توزیع خواهد شد.

ایزدی همچنین از استقرار ۳۵ موکب در مسیر‌های منتهی به مشهد خبر داد و گفت: این موکب‌ها که در بقاع متبرکه واقع در مسیر‌های ورودی مستقر خواهند شد، عمدتا خدمات پذیرایی ارائه می‌کنند و برخی از آنها نیز متناسب با ظرفیت خود امکان اسکان محدود زائران را خواهند داشت.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی،از تهیه و توزیع حدود ۵۰ هزار پوستر ویژه این ایام خبر داد و گفت: علاوه بر خدمات رفاهی، برنامه‌های فرهنگی و مذهبی متعددی نیز در بقاع متبرکه برگزار خواهد شد که از جمله آنها می‌توان به برگزاری مراسم مختلف و اقامه نماز وحشت و نماز لیلة‌الدفن اشاره کرد.