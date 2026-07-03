به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان رامسر از اعزام هزار نفر از مردم این شهرستان به آیین تشییع قائد شهید در تهران خبر داد و گفت: کاروان‌های اتوبوسی از شامگاه یکشنبه حرکت خواهند کرد.

سرهنگ مسعود رضایی اظهار کرد: بر اساس سهمیه اختصاص‌یافته، هزار نفر از شهرستان رامسر امکان بهره‌مندی از خدمات پیش‌بینی‌شده برای حضور در مراسم تشییع را خواهند داشت.

وی افزود: شهرداری منطقه پنج تهران مسئولیت میزبانی از مردم شهرستان‌های غرب مازندران را بر عهده دارد و این سهمیه با توجه به ظرفیت خدمات‌رسانی، اسکان و پشتیبانی موکب‌ها تعیین شده است.

فرمانده سپاه رامسر با بیان اینکه همه زائران از طریق ناوگان عمومی اعزام نمی‌شوند، تصریح کرد: از مجموع سهمیه تعیین‌شده، حدود ۳۰۰ نفر با اتوبوس‌های تدارک‌دیده‌شده اعزام خواهند شد و سایر شرکت‌کنندگان با خودرو‌های شخصی، خانوادگی و یا در قالب گروه‌های مردمی راهی تهران می‌شوند.

سرهنگ رضایی ادامه داد: حرکت کاروان‌های اتوبوسی ساعت ۲۲ شامگاه یکشنبه انجام می‌شود تا زائران صبح روز دوشنبه در مراسم تشییع حاضر باشند.

وی با اشاره به نحوه پشتیبانی از زائران گفت: هزینه اعزام کاروان‌های عمومی با مشارکت شهرداری‌های رامسر، کتالم و سادات‌شهر و همچنین بخشداری‌های مرکزی و دالخانی تأمین شده و ثبت‌نام و سازماندهی اعزام‌ها از طریق سپاه ناحیه رامسر و حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت بسیج انجام می‌شود.

فرمانده سپاه رامسر افزود: افرادی که به صورت شخصی به تهران، قم یا مشهد سفر می‌کنند نیز می‌توانند از خدمات هماهنگی اسکان و امکانات موکب‌ها بهره‌مند شوند.

رضایی با اشاره به پیش‌بینی پوشش بیمه‌ای برای زائران خاطرنشان کرد: تمامی زائران پس از انجام مراحل اداری در سپاه و حوزه‌های مقاومت بسیج تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند.

وی در پایان از مردم ولایت‌مدار و شهیدپرور رامسر دعوت کرد با حضور گسترده در آیین تشییع قائد شهید، بار دیگر با آرمان‌های امام، شهدا و رهبر شهید تجدید میثاق کنند.