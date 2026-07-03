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محدودیتهای ترافیکی در محدوده مصلی تهران بدلیل پیش بینی حجم بالای شرکت کنندگان آغاز شده و ضرورت دارد، شهروندان برای شرکت در مراسم حتما از حمل و نقل عمومی استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، شهرداری منطقه ۷ اعلام کرد محدودیتهای ترافیکی در راستای دسترسی آسان زائران به مصلی و نظم و امنیت بیشتر با هماهنگی دستگاههای ذیربط و پلیس از دقایقی پیش آغاز شد.
افشارگفت: این محدودیتها در حد شمالی، جنوبی، شرقی و غربی مصلی تهران در بزرگراه شهید سلیمانی به سمت مصلی و خیابانهای شریعتی و مطهری، به سمت این محل با محدودیت ترافیکی مواجه است، لذا از شرکت کنندگان در این مراسم درخواست میشود؛ برای تردد از حمل و نقل عمومی استفاده کنند.
وی افزود: نیروهای خدماتی، امدادی و شهرداری تهران بر اساس هماهنگی و دستورات ستاد برگزاری به طور ویژه و مستمر در این محدوده برای هر گونه خدمت رسانی مستقر میباشند.