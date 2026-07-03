به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، شهرداری منطقه ۷ اعلام کرد محدودیت‌های ترافیکی در راستای دسترسی آسان زائران به مصلی و نظم و امنیت بیشتر با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط و پلیس از دقایقی پیش آغاز شد.

افشارگفت: این محدودیت‌ها در حد شمالی، جنوبی، شرقی و غربی مصلی تهران در بزرگراه شهید سلیمانی به سمت مصلی و خیابان‌های شریعتی و مطهری، به سمت این محل با محدودیت ترافیکی مواجه است، لذا از شرکت کنندگان در این مراسم درخواست می‌شود؛ برای تردد از حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

وی افزود: نیرو‌های خدماتی، امدادی و شهرداری تهران بر اساس هماهنگی و دستورات ستاد برگزاری به طور ویژه و مستمر در این محدوده برای هر گونه خدمت رسانی مستقر می‌باشند.