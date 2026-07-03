هرمزگانی‌ها به یاد شهدای ناوشکن دنا در گلزار شهدای شهر بندرعباس، گرد هم آمدند و با قرایت فاتحه، به روح شهدای دریا، ابراز ارادت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، امیر دریادار دوم حسن مقصود لو فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی ارتش، پرونده جنایت ارتش تروریستی آمریکا در هدف قرار دادن ناوشکن دنا را بازخوانی کرد و گفت: غرق کردن ناوشکن دنا با شلیک دو اژدر، و شهادت ۱۰۴ افسر و درجه دار و کادر آموزشی آن هم، وقتی بدون اسلحه و حین بازگشت از رزمایش هندوستان به آب‌های کشورمان بودند، نمادی دیگر از پستی‌ها و جنایت‌های بیشمار آمریکا است.

همسر شهید هرمزی و دختر حبیب زاده از شهدای ناوشکن دنا هم در مراسم یادبود شهدا، دلنوشته خواندند و بر انتقام از ارتش تروریستی آمریکا و دفاع از آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تاکید کردند.

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مهدی نوبانی شهردار بندرعباس نیز در این مراسم گفت: بزودی خیابانی نوساز در شهر بندرعباس و ساحل خلیج فارس به یاد شهدای ناوشکن دنا نامگذاری و با عکس این شهدای وطن مزین می‌شود.

مراسم گرامی داشت شهدای ناوشکن دنا با قدردانی از خانواده‌های شهدا پایان یافت.