در رویداد اینوتکس دو مرکز کسب و کار نوپا (استارتاپ) "بیوراکتور هوشمند" و" ادنا "توانستند به مرحله نهایی اینوتکس راه پیدا کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما ، رویداد «اینوتکس پیچ تهران» با حضور تیم‌های نوآور، سرمایه‌گذاران، فعالان زیست بوم فناوری و جمعی از علاقه‌مندان به کارآفرینی در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه خواجه نصیر برگزار شد.

در این رویداد، ۱۲ تیم دانشجویی و ۶ تیم دانش‌آموزی ایده‌ها و محصولات فناورانه خود را در برابر هیئت داوران و سرمایه‌گذاران ارائه کردند و برای کسب سهمیه حضور در مرحله نهایی نمایشگاه اینوتکس به رقابت پرداختند.

در پایان رقابت‌ها، استارتاپ «بیورآکتور هوشمند» به مدیریت علی حاج سیدجوادی موفق شد عنوان نخست اینوتکس پیچ تهران را از آن خود کند. همچنین استارتاپ «ادنا» به مدیریت مصطفی رستگار با عملکردی موفق، جایگاه دوم این رقابت را به دست آورد.



رویداد نهایی اینوتکس در شهریور برگزار می‌شود .



