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مدیرکل هواشناسی گیلان از آسمان آفتابی و افزایش نسبی دمای هوای تا اوایل هفته آینده در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ محمددادرس با اشاره به اینکه نقشههای هواشناسی نشاندهنده استقرار جوی غالبا پایدار در منطقه است گفت: بر این اساس تا اوایل هفته آینده آسمانی صاف تا نیمهابری و مهآلود و وزش باد در پارهای نواحی موقتی شدید پیش بینی میشود.
وی افزود: در این مدت گاهی با شکلگیری ناپایداریهای موقتی و همرفتی، شرایط برای افزایش ابر و رگبار و رعدوبرق پراکنده به ویژه در ارتفاعات و دامنهها فراهم است.
مدیرکل هواشناسی گفت: به تدریج از دوشنبه با گذر جریانات کم و بیش ناپایدار از منطقه، در بعضی نقاط رگبار و رعدوبرق به ویژه در ارتفاعات و دامنه ها، موقتی شدید دور از انتظار نیست.