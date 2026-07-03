به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ محمددادرس با اشاره به اینکه نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده استقرار جوی غالبا پایدار در منطقه است گفت: بر این اساس تا اوایل هفته آینده آسمانی صاف تا نیمه‌ابری و مه‌آلود و وزش باد در پاره‌ای نواحی موقتی شدید پیش بینی می‌شود.

وی افزود: در این مدت گاهی با شکل‌گیری ناپایداری‌های موقتی و همرفتی، شرایط برای افزایش ابر و رگبار و رعدوبرق پراکنده به ویژه در ارتفاعات و دامنه‌ها فراهم است.

مدیرکل هواشناسی گفت: به تدریج از دوشنبه با گذر جریانات کم و بیش ناپایدار از منطقه، در بعضی نقاط رگبار و رعدوبرق به ویژه در ارتفاعات و دامنه ها، موقتی شدید دور از انتظار نیست.