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رئیس دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان تهران، در آستانه برگزاری آیینهای تشییع رهبر شهید انقلاب، توصیههای مهمی را برای حفظ سلامت و افزایش تابآوری تغذیهای شرکتکنندگان ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عبدالرضا نوروزی با اشاره به اهمیت آمادگی جسمانی در مراسمهای طولانی، اظهار کرد: حضور در این آیینهای باشکوه مستلزم مدیریت انرژی و حفظ توان جسمی است. از این رو، رعایت الگوی تغذیهای مناسب میتواند ضمن پیشگیری از افت قند خون و کمآبی، پایداری شرکتکنندگان را در طول مسیر افزایش دهد.
وی برنامه پیشنهادی تغذیهای برای زائران را شامل اقلام زیر دانست:
نوشیدنی انرژیزای خانگی: یک بطری ۵۰۰ سیسی (یا قمقمه ۵۰۰ تا ۷۵۰ سیسی) آب به همراه یک قاشق غذاخوری شکر، یک قاشق مرباخوری خاکشیر یا تخمشربتی و چند قطره آبلیمو.
بیسکوییت: ۱۰۰ گرم.
خرما خشک: ۵۰ گرم (حدود ۱۰ عدد) جهت تأمین انرژی سریع.
مغز بادامزمینی: ۵۰ گرم (معادل ۴ قاشق غذاخوری) به عنوان منبع پایدار پروتئین و چربی سالم.
این متخصص تغذیه خاطرنشان کرد: این اقلام ضمن فراهم کردن انرژی لازم، به حفظ تعادل الکترولیتهای بدن در طول پیادهروی کمک کرده و مانع از ضعف جسمانی زائران میشود.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: رعایت این نکات ساده میتواند شرایط را برای مشارکت بهتر و ایمنتر در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب فراهم کند.