امام جمعه نقده گفت: وظیفه امروز ما با الگوگیری از حضرت زینب (س) تبیین اهداف و ادامه راه رهبر شهید و تلاش برای اقتدار و اعتلای انقلاب اسلامی با تبعیت از مقام معظم رهبری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آیین عبادی سیاسی نماز جمعه به امامت حجت الاسلام حسین فصیح نیا امام جمعه شهرستان نقده اقامه شد.

امام جمعه شهرستان نقده ضمن تسلیت ایام عزای ملت ایران با اشاره به مراسم بدرقه رهبر شهید افزود: ایشان بعنوان رهبر امت اسلامی بودند که به دست بدترین مردم دنیا به شهادت رسیدند، شخصیت والایی که با اعتقاد به هدف خود حرکت کرد و قائد امت، خود را فدای ارزش‌های دین نمود و این امر بر گرفته ازمکتب و قیام امام حسین (ع) برای احیای دین بود و ما نیز باید ادامه دهنده راه بزرگان دین باشیم.

حجت الاسلام حسین فصیح نیا ضمن قدر دانی از حضور هیئت های مذهبی در مراسم عزاداری دهه اول محرم، با اشاره به فرا رسیدن ایام حرکت اسرای کربلا به سمت شام تصریح کرد: امروز با الگوی برداری از سیره حضرت زینب (س)، باید در تبیین اهداف و ادامه راه رهبر شهید گام برداریم و برای عزت و اقتدار انقلاب اسلامی با تبعیت از مقام معظم رهبری بر ادامه این مسیر تا رساندن پرچم انقلاب بدست صاحب اصلی آن آقا امام زمان (عج) تلاش و حمایت بکنیم.

وی با اشاره به توطئه‌های دشمنان برای ایجاد شکاف بین مردم ادامه داد: امروز باید مواظب ترفند‌ها و توطئه‌های دشمنان باشیم تا بتوانیم این فشار را پشت سر بگذاریم.