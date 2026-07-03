آمادگی راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بوشهر برای اعزام زائران آیین وداع با قائد امت

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر از آمادگی این اداره‌کل برای خدمت‌رسانی به زائران و هم‌استانی‌های عازم آیین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید خبر داد.