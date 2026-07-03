آمادگی راهداری و حمل و نقل جادهای بوشهر برای اعزام زائران آیین وداع با قائد امت
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان بوشهر از آمادگی این ادارهکل برای خدمترسانی به زائران و هماستانیهای عازم آیین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، فرزاد رستمی با اشاره به اهمیت برگزاری باشکوه این آیین، اظهار داشت: با هدف تسهیل حضور مردم ولایتمدار استان بوشهر در مراسم تشییع شهید آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای (رضوان الله تعالی علیه)، برنامهریزیهای لازم جهت تأمین ایمنی، ارائه خدمات در مسیرهای رفت و برگشت و مدیریت ناوگان حملونقل صورت گرفته است تا زائران با آسودگی خاطر در این مراسم حضور یابند.
وی در خصوص نحوه پشتیبانی از این رویداد، اظهار کرد: با هماهنگیهای صورتگرفته با شرکتهای مسافربری استان، بخش بزرگی از ناوگان اتوبوسی برای انتقال زائران اختصاص یافته است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان بوشهر همچنین از هماهنگی با صنایع استان برای بکارگیری ظرفیت ناوگان آنها برای اعزام زائران مراسم قائد امت خبر داد و اظهار کرد: با هدف تقویت ظرفیت جابجایی زائران مراسم قائد امت، ۶۰ دستگاه ناوگان اتوبوسی متعلق به صنایع نفت، گاز و پتروشیمی استان نیز به چرخه حملونقل این مراسم افزوده شده تا فرآیند اعزام مشتاقان با نظم و کیفیت مطلوب انجام پذیرد.
رستمی با تأکید بر اینکه خدماترسانی و ارائه خدمات به مسافران و زوار برای شهرهای هدف مراسم تشییع بصورت روزانه و بر اساس برنامه زمانبندی تداوم خواهد داشت، اضافه کرد: تمهیدات ترافیکی لازم برای مدیریت ترددها در محورهای مواصلاتی نیز اندیشیده شده است تا زائرانی که از خودروهای شخصی استفاده میکنند هم با کمترین دغدغه راهی محل برگزاری مراسم شوند.