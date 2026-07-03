امام جمعه آبادان با تأکید بر ضرورت تقویت توان بازدارندگی کشور، هوشیاری در برابر دشمنان و پاسخ قاطع به اقدامات آنان را لازمه حفظ امنیت و منافع ملی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان،حجت الاسلام غبیشاوی، امام جمعه آبادان، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تأکید بر ضرورت تقویت توان بازدارندگی کشور، گفت: مسئولان باید با شناخت رفتار و بدعهدی‌های آمریکا، با هوشیاری از منافع ملت ایران صیانت کنند.

وی با اشاره به حمله آمریکا به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران و دیگر اقدامات این کشور، بر ضرورت پاسخ قاطع به اقدامات دشمنان تأکید کرد و با اشاره به بیانیه مجلس خبرگان رهبری، تقویت بازدارندگی را از الزامات حفظ امنیت کشور برشمرد.

امام جمعه آبادان همچنین خواستار پایان حضور نیروهای آمریکایی در منطقه و مقابله با رژیم صهیونیستی شد.

حجت‌الاسلام غبیشاوی در ادامه، تبیین اهداف و پیام‌های نهضت سیدالشهدا(ع) را ضروری دانست و با اشاره به حرکت کاروان اسرای کربلا به شام، گفت: این حوادث چهره اسلام اموی را آشکار و حقانیت اسلام ناب محمدی(ص) را نمایان ساخت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، حضور در آیین وداع و تشییع قائد شهید امت را تجدید میثاق با آرمان‌های امام، شهدا و رهبر معظم انقلاب دانست و بر تداوم حضور مردم در صحنه، برگزاری باشکوه مراسم و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کرد.