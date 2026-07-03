همزمان با اعلام برنامه تشییع پیکر مطهر امام شهید امت در شهر‌های تهران، قم و مشهد، معاونت بهداشت وزارت بهداشت با انتشار توصیه‌هایی، از شرکت‌کنندگان در این تجمعات انبوه خواست با رعایت اصول بهداشت فردی و استفاده از ماسک، از انتقال بیماری‌های واگیر پیشگیری کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ رعایت بهداشت فردی، خودداری افراد دارای علائم بیماری از حضور در تجمعات، استفاده از ماسک در صورت ابتلا به بیماری‌های تنفسی و شست‌وشوی مداوم دست‌ها، از مهم‌ترین توصیه‌های معاونت بهداشت وزارت بهداشت به شرکت‌کنندگان در تجمعات انبوه برای پیشگیری از انتقال بیماری‌های واگیر است.

همزمان با برگزاری تجمعات انبوه مراسم تشییع رهبر شهید، این معاونت با انتشار مجموعه‌ای از توصیه‌های بهداشتی، از شرکت‌کنندگان خواست با رعایت اصول بهداشت فردی و توجه به علائم بیماری، از انتقال بیماری‌های واگیر جلوگیری کرده و در حفظ سلامت خود و دیگران مشارکت کنند.

بر اساس این توصیه‌ها، افرادی که دچار علائمی مانند تب، سرفه، گلودرد، تنگی نفس، اسهال، استفراغ یا ضایعات پوستی هستند، حتی‌الامکان از حضور در مراسم خودداری کرده و در نخستین فرصت به نزدیک‌ترین مرکز ارائه خدمات سلامت مراجعه کنند. معاونت بهداشت تأکید کرده است حضور افراد بیمار در تجمعات می‌تواند خطر انتقال بیماری را افزایش دهد و سلامت سایر شرکت‌کنندگان را به مخاطره اندازد.

استفاده از ماسک و پرهیز از تماس نزدیک با دیگران

در این توصیه‌ها آمده است: افرادی که به بیماری‌های تنفسی مبتلا هستند، از روبوسی، دست دادن و در آغوش گرفتن دیگران خودداری کرده و در صورت امکان از ماسک استفاده کنند تا احتمال انتقال بیماری کاهش یابد.

همچنین در صورت بروز علائمی مانند تب، سرفه و تنگی نفس در زمان حضور در مراسم، افراد باید حداقل یک متر از سایر شرکت‌کنندگان فاصله گرفته و موضوع را در اسرع وقت به نیرو‌های بهداشتی مستقر اطلاع دهند تا اقدامات لازم برای مراقبت و رسیدگی انجام شود.

شست‌وشوی دست‌ها، مؤثرترین راه پیشگیری از انتقال بیماری

معاونت بهداشت، شست‌وشوی صحیح و مداوم دست‌ها را یکی از مؤثرترین راهکار‌های پیشگیری از بیماری‌های واگیر دانسته و توصیه کرده است دست‌ها به طور مرتب با آب و صابون و به مدت حداقل ۲۰ ثانیه شسته شوند. در شرایطی که دسترسی به آب و صابون امکان‌پذیر نیست، استفاده از محلول‌های ضدعفونی‌کننده بر پایه الکل توصیه می‌شود.

در این پیام‌ها همچنین بر رعایت آداب صحیح تنفسی تأکید شده و از افراد خواسته شده است هنگام عطسه یا سرفه، دهان و بینی خود را با دستمال کاغذی یا قسمت داخلی آرنج بپوشانند و دستمال استفاده‌شده را بلافاصله در سطل زباله بیندازند.

مراجعه سریع به مراکز درمانی در صورت بروز علائم

بر اساس اعلام معاونت بهداشت، داشتن تب همراه با هر علامت دیگری از بیماری، نیازمند مراجعه سریع به نزدیک‌ترین مرکز ارائه خدمات بهداشتی و درمانی یا پزشک است. همچنین اگر پس از بازگشت از مراسم، زخم یا ضایعات پوستی ایجاد شده تا دو هفته بهبود نیافت، لازم است افراد برای بررسی و درمان، در اسرع وقت به پزشک مراجعه کنند.

معاونت بهداشت وزارت بهداشت از همه شرکت‌کنندگان در تجمعات انبوه خواست با رعایت این توصیه‌های بهداشتی، نقش مؤثری در پیشگیری از انتقال بیماری‌های واگیر، حفظ سلامت خود، همراهان و سایر شرکت‌کنندگان ایفا کنند. همچنین از شهروندان خواسته شد در صورت نیاز، توصیه‌های نیرو‌های بهداشتی مستقر در محل برگزاری مراسم را با دقت رعایت کرده و در صورت مشاهده علائم بیماری، از هرگونه اقدامی که موجب انتقال بیماری به دیگران شود، خودداری کنند.

براساس برنامه ریزی‌های انجام شده، مراسم وداع با پیکر مطهر امام شهید امت روز‌های شنبه ۱۳ و یکشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ در مصلای امام خمینی (ره) برگزار می‌شود و پیکر مطهر ایشان روز دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵ در پایتخت تشییع خواهد شد، پیکر رهبر شهید در روز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ در شهر مقدّس قم و روز پنج‌شنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ در مشهد مقدس تشییع و در حرم ملکوتی امام‌رضا (ع) به خاک سپرده می‌شود.

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