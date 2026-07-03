به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،عزیزی مدیر فرودگاه بین المللی شهدای لامرد در اینباره گفت: این کبد متعلق به یک جوان مرگ مغزی شده از شمال کشور بود، که پس از رضایت والدین وی برای اهدای عضو، به جنوبی‌ترین نقطه کشور منتقل شد، تا در کالبد بیمار نیازمند پیوند کبد در لامرد ادامه حیات دهد.

مدیر فرودگاه بین المللی شهدای لامرد گفت:این عضو زنده بدن که باید در سریع‌ترین زمان ممکن به بیمار نیازمند می‌رسید به فرودگاه بین المللی شهدای لامرد ارسال و بلافاصله توسط متخصصین اورژانس به بیمارستان پیوند اعضا ارسال شد.

او بیان کرد: فرودگاه بین المللی شهدای لامرد پس از جنگ تحمیلی سوم به هاب پروازی جنوب کشور تبدیل شده است و با ثبت ٧٠ پرواز در هفته نقش موثری در جابجایی روزانه ۲ هزار و ۴۰۰ نفر مسافر و نیز فعالیت اورژانس هوایی و خدمت به هموطنان استان‌های فارس، هرمزگان، بوشهر و جزایر خلیج فارس ایفا می‌کند.

مدیر فرودگاه بین المللی شهدای لامرد در پایان افزود: خدمات اورژانس هوایی برای همه هموطنان رایگان است.