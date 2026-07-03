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جانشین فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: به دنبال سلسه سرقتهای خودرو و منازل که به صورت مسلحانه به دست یک باند خشن در استان انجام میشد؛ اقدامات اطلاعاتی برای شناسایی اعضای این باند خشن انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، بنابر اعلام مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان، سردار علیرضا دلیری افزود: ساعتی پیش ۲ خودروی حامل اعضای باند که قصد سرقت داشتند به همت عوامل اطلاعاتی در حاشیه شهر زاهدان در مقابل اخطار ایست ماموران مقاومت کرده و وارد مناطق مرکزی شهر شدند.
وی بیان کرد: ماموران انتظامی در این عملیات با مهارت و تبحر موفق به توقیف خودروها شدند.
جانشین فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: در این عملیات سه تن از سارقان مسلح به هلاکت رسیده، چهار قبضه سلاح از خودروها کشف و یک نفر از سارقان دستگیر شد.
به گفته وی، از خودرویهای این سارقان لباسهای فرم ماموران انتظامی که برای ایجاد ایست بازرسیهای جعلی و اخاذی از شهروندان استفاده میشد، کشف شد.