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رئیس ستاد و معاون هماهنگکننده ارتش با بیان اینکه وجود فرماندهی و رهبری قوی بر نیروهای مسلح و مردم باعث شکست دشمنان شد، گفت: مردم ایران در طول تاریخ، اسارت را نپذیرفتهاند و تسلیمشدن در قاموس ملت ما جایگاهی ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیر دریادار «حبیبالله سیاری» رئیس ستاد و معاون هماهنگکننده ارتش در هشتمین شب از دومین قرار شبانه «باغ فردوس» با شعار «من ایرانم» با گرامیداشت یاد و نام شهدا، حضرت امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب و عرض تسلیت بهمناسبت ماه محرم با اشاره به نقش مردم و وقوع سه جنگ در کشور اظهار داشت: ما در طول عمر با برکت انقلاب اسلامی از سال ۱۳۵۹ تاکنون، سه جنگ؛ هشت سال دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه سال گذشته و جنگ ۴۰ روزه اخیر (جنگ رمضان) را پشت سر گذاشتهایم که در این جنگها مردم نقش بیبدیل در پیروزی داشتند.
دریادار سیاری گفت: اگر به شباهتهای این سه جنگ دقت کنیم، به عمق کینه دشمن استکباری درباره خودمان پی میبریم. کینه دشمن از این است که نمیخواهد ملت ایران رشد کند، سرافراز باشد، به هویت اصلی خود دست یابد و در جهان خوش بدرخشد.
رئیس ستاد و معاون هماهنگکننده ارتش افزود: این سه جنگ در چند محور اساسی شباهتهای کاملاً آشکاری با یکدیگر دارند؛ شباهت اول، اهداف جنگ است، هر سه جنگ دو هدف بزرگ؛ شکست و فروپاشی انقلاب اسلامی و ضربهزدن به تمامیت ارضی کشور از طریق تجزیهطلبی و تصرف برخی از استانها را دنبال میکردند.
وی بیان کرد: شباهت دوم، استفاده هر سه جنگ از عنصر نیابتی است، در هر سه جنگ، دشمن اصلی پشت صحنه بود و یک عنصر نیابتی در خط مقدم با ما میجنگید. در جنگ هشت ساله، عنصر نیابتی «صدام» بود؛ او دستی بود که از آستین استکبار جهانی بیرون آمد؛ وگرنه خودش به تنهایی توان ایستادگی نداشت. در جنگ دوم و سوم تحمیلی نیز رژیم صهیونیستی بهعنوان بازوی نیابتی آنها عمل کرد.
دریادار سیاری حمایتهای بینالمللی از دشمن را شباهت سوم جنگها علیه کشورمان عنوان کرد و گفت: در هر سه جنگ، دنیا به دشمنان ما کمک کرد و ما یاریکنندهای نداشتیم. در جنگ هشت ساله، جنگ ۱۲ روزه و همین جنگ ۴۰ روزه اخیر، کشورهای اروپایی و ناتو با تمام قوا به دشمن ما کمک کردند؛ همچنین شباهت چهارم شکست دشمن در هر سه جنگ است.
وی افزود: وقتی بنده بهعنوان یک سرباز میگویم که دشمن شکست خورده است، بیدلیل نمیگویم. دلیل شکست دشمنان این است که به هیچکدام از دو هدف خود یعنی سقوط نظام و تجزیه کشور نرسیدند؛ بهعنوان مثال در هشت سال دفاع مقدس، صدام در آغاز جنگ ادعا کرد که یکروزه خرمشهر را میگیرد، سهروزه آبادان را تصرف میکند و روز هفتم در میدان آزادی تهران با اصحاب رسانه مصاحبه خواهد کرد؛ اما دیدیم که نتوانست. جنگ، هشت سال طول کشید؛ اما در نهایت دشمن با شکست و خواری از سرزمین مقدس ما بیرون رانده شد.
رئیس ستاد و معاون هماهنگکننده ارتش با اشاره به غیرت و روحیه ایستادگی نیروهای ارتش، اظهار داشت: ما خلبان عزیزی (شهید امیر سرلشکر خلبان حسین خلعتبری) داریم که جملهای ماندگار دارد؛ میگوید که اگر ذرهای از خاک وطنم به پوتین دشمن چسبیده باشد، آن را با خون خود شستوشو میدهم. ملت بزرگ ایران، همان ملتی است که اجازه نداد حتی ذرهای از خاک این سرزمین زیر پای دشمن بماند. تمام دنیا به دشمن کمک کردند، اما ملت ایران اجازه نداد که دشمن به اهدافش برسد.
دریادار سیاری با اشاره به شکست راهبردی دشمن در جنگهای دوم و سوم گفت: در جنگ دوم (۱۲ روزه)، دشمنان گمان میکردند در مدت سه روز کشور دچار فروپاشی میشود و میتوانند ایران را تجزیه کنند. در آن زمان از رئیسجمهور آمریکا سوال کردند که «آیا در پایان این جنگ، نقشه منطقه تغییر میکند؟» او گفت: «بله!» منظورش این بود که میخواهند مرزهای ما را تغییر دهند؛ اما شکست خوردند؛ چون ملت با غیرت ایران اجازه نداد.
رئیس ستاد و معاون هماهنگکننده ارتش افزود: در جنگ تحمیلی سوم (۴۰ روزه)، دشمن با تجربه جنگهای قبلی گمان میکرد که اگر «رهبر» را هدف قرار دهد، قطعاً مدت سه تا پنج روز کشور و ملت از هم میپاشد و میتوانند کشور را تسخیر کنند؛ اما دیدید که این اتفاق نیفتاد. چرا نتوانستند؟ چون بر ملت ما غلبه نکردند؛ مردم ما بیدار و هوشیار هستند.
وی خطای محاسباتی دشمن را از دیگر شباهتهای سه جنگ علیه کشورمان عنوان کرد و گفت: دشمنان در هر سه نبرد، فکر میکردند به راحتی میتوانند وارد کشور شوند و استانهای ما را تصرف میکنند. من همیشه این بیت را در اینباره میگویم که «هر بیشه گمان مبر که خالی است؛ شاید که پلنگ خفته باشد» در این مملکت، شیران خفتهاند و مردم همان شیران هستند. این شباهتهای جنگها، نشاندهنده عمق کینه دشمن به سرزمین و ملت ماست.
دریادار سیاری درباره شکست دشمنان در برابر ملت ایران با وجود داشتن تجهیزات گسترده افزود: در این حوزه چهار عامل مطرح است؛ عامل اول، وجود فرماندهی و رهبری قوی بر نیروهای مسلح و مردم است. امام بزرگوار ما در هشت سال دفاع مقدس و پس از ایشان رهبر شهید انقلاب، با فرماندهی قوی خود به نیروهای مسلح و مردم روحیه دادند. موضعگیریهای قاطع رهبری، مردم را به هیجان و به صحنه میآورد.
رئیس ستاد و معاون هماهنگکننده ارتش بیان کرد: عامل دوم، خصلت ذاتی ملت ایران است؛ مردم ما در طول تاریخ، اسارت را نپذیرفتهاند و در مقابل دشمن تسلیم نشدهاند. چگونه ممکن است در موقعیت فعلی، در برابر عدهای راحتطلب که از هزاران کیلومتر آن طرفتر آمدهاند تا ما را تسلیم کنند، سر خم کنند؟ آیا تسلیمشدن در قاموس ملت ما جایگاهی دارد؟ قطعاً خیر.
وی عنوان کرد: سومین عامل، توان دفاعی و بازدارندگی نیروهای مسلح ما بود. علیرغم اختلافی که در بحث فناوری و تجهیزات وجود داشت، فرزندان ملت ایران مردانه ایستادند. مگر نیروهای مسلح غیر از فرزندان همین ملت هستند؟ آنها از ملت و از این کشور دفاع میکنند. ملت ایران باید به خودش ببالد و افتخار کند. داشتن چنین ملتی با چنین نیروهای مسلحی، بزرگترین سرمایه است. ما در برابر تمام توانمندیهای ظاهری دشمن ایستادیم و این افتخار، متعلق به ملت ایران است.
دریادار سیاری گفت: دلیل چهارم، حضور و ایستادگی مردم است؛ در هر سه جنگ، به ویژه در جنگ اخیر، اگر مردم در صحنه نبودند، تحت تأثیر جنگ نرم دشمن قرار میگرفتند، گروه، گروه میشدند و انسجام نداشتند، دشمن پیروز میشد؛ اما ملت ما سینه سپر کرد. وقتی دشمن در جریان راهپیمایی روز قدس، موشک به خیابانهای تهران زد، احدی فرار نکرد. ملت ما ایستاد؛ موشک را دید، اما پنهان نشد. این افتخار، این سربلندی و این سرافرازی یک ملت است که این گونه در مقابل دشمن قد علم میکند و علت اصلی شکست دشمن، همین روحیه مردم بود.
رئیس ستاد و معاون هماهنگکننده ارتش در ادامه با اشاره به اقدامات نیروهای ارتش در جنگهای اخیر اظهار داشت: شعار بزرگ ارتش از سال ۱۳۵۸ تاکنون این بوده است؛ «ارتش فدای ملت». ارتش باید همه جا خود را فدای ملت کند.
وی گفت: نیروی زمینی ارتش، بهویژه از دوران دفاع مقدس تا امروز، شاهکار آفریده است. ما سربازان این ملت هستیم و برای امنیت این کشور خدمت میکنیم. نیروی زمینی ما مرزهای کشور را حفظ کرده است. برای نمونه، در جنگ ۴۰ روزه، اگر نیروی زمینی ارتش و سپاه در سواحل مکران مستقر نبودند، دشمن در مرزهای ما پیاده میشد، اما این دلیرمردان، در شرایط سخت جوی، در منطقه حضور پیدا کردند و مردانه در مقابل دشمن ایستادند.
دریادار سیاری با اشاره به عملکرد نیروهای مسلح در زمین، آسمان و دریا، افزود: قرارگاه و نیروی پدافند هوایی ارتش، ۲۴ ساعته آسمان کشور را رصد میکند. علیرغم تمامی محدودیتهای تکنولوژیک، دلاورمردان ما با ابتکار و خلاقیت، آسمان ایران را حفاظت کردند؛ اگر این جانفشانیها نبود، خسارتها بسیار فراتر از اینها میشد.
رئیس ستاد و معاون هماهنگکننده ارتش گفت: نیروی هوایی ما نیز، با وجود اختلاف در سطح فناوری و تجهیزات نسبت به دشمن، در این وضعیت خطیر چندین مرحله عملیات برونمرزی انجام داد. فرزندان ملت ایران از مرزها عبور کردند و ضربات سنگینی به پایگاههای دشمن در کشورهای دیگر وارد ساختند و سرافراز بازگشتند.
وی افزود: همچنین نیروی دریایی ما نیز با مقاومتی تحسینبرانگیز از آبهای سرزمینی و مناطق نظارتی ما دفاع کرد و اجازه نداد دشمن حتی به حریم ما در شرق تنگه هرمز نزدیک شود؛ این اقتدار همچنان پابرجاست و در آینده نیز با همین صلابت ادامه خواهد یافت.
دریادار سیاری با ادای احترام به شهدای ناوشکن دنا اظهار داشت: این ناوشکن مظهر اقتدار و خودکفایی در آبهای آزاد بود و نیروهای ناوشکن دنا مظلومانه شهید شدند؛ چرا که برای جنگ نرفته بودند، اما پای امنیت کشور ایستادند.
رئیس ستاد و معاون هماهنگکننده ارتش گفت: ارتش با وجود اقدامات برای دفاع از کشور، دچار آسیبهایی نیز شد، تجهیزات ارتش آسیب دید و اماکن نیروها مورد هدف قرار گرفت. بهعنوان مثال در یکی از شهرها، هزار و ۲۰۰ موشک، پهپاد و بمب به تأسیسات ارتش اصابت کرد. صدها شهید و جانباز تقدیم کردیم.
وی افزود: دشمن گمان میکرد اگر هزار و ۲۰۰ موشک و بمب بر سر ارتش بریزد، ما روحیه خود را از دست میدهیم و دچار تزلزل میشویم، اما سخت در اشتباه بود. این حملات نهتنها خللی در اراده ما وارد نکرد، بلکه ما را قویتر، باارادهتر و باایمانتر کرد. شعار «ارتش فدای ملت» با گوشت و پوست و خون ما عجین شده است. امروز با این روحیه، با این ایثار و با دانش بومی، محکم در زمین، آسمان و دریا ایستادهایم.
دریادار سیاری بیان کرد: مردم با غیرت ایران مطمئن باشند که فرزندان غیور آنها تا آخرین قطره خونشان، از تمامیت ارضی و ارزشهای این کشور دفاع خواهند کرد. نیروهای مسلح، اعم از ارتش جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، بسیج و وزارت دفاع، یکصدا و یکپارچه آمادگی دارند که در آینده نیز هر تهدیدی را با اقتدار کامل در هم بکوبند. نکته اساسی و کلید این پیروزیها، پشتیبانی و همراهی مردم با غیرت است. ما به پشتوانه مردم ایستادهایم و تا آنان هستند، ما هستیم.
همچنین در این برنامه با حضور دریادار سیاری از خانوادههای شهیدان احمد قدرتیان (از شهدای ناوشکن دنا)، هادی امیدیمقدم (از نیروهای ستاد فرماندهی یگان ویژه) و سرهنگ دوم مهدی بیداد (از نیروهی فراجا) تجلیل شد.