به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران از تحقق ۱۰۰ درصدی برنامه جوجه‌ریزی خردادماه با تولید ۱۶ میلیون قطعه جوجه خبر داد و گفت: این استان با اختصاص ۱۲.۸۸ درصد از جوجه‌ریزی کشور، همچنان یکی از قطب‌های اصلی تولید گوشت مرغ و تأمین امنیت غذایی کشور است.

اسدالله تیموری‌یانسری اظهار کرد: در چارچوب سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی و با هدف تنظیم بازار و تأمین پایدار پروتئین مورد نیاز جامعه، برنامه جوجه‌ریزی خردادماه در استان به‌طور کامل محقق شد.

وی افزود: در این مدت، ۱۶ میلیون قطعه جوجه در واحد‌های مرغداری مازندران تولید شد که نشان‌دهنده تعهد و تلاش مستمر مرغداران استان در حفظ چرخه تولید است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به جایگاه راهبردی استان در صنعت طیور کشور تصریح کرد: مازندران در خردادماه موفق شد ۱۲.۸۸ درصد از مجموع جوجه‌ریزی کشور را به خود اختصاص دهد و نقش مؤثری در تأمین امنیت غذایی و تنظیم بازار گوشت مرغ ایفا کند.

تیموری‌یانسری ضمن قدردانی از تلاش‌های مرغداران، تولیدکنندگان و کارکنان معاونت بهبود تولیدات دامی در شهرستان‌های استان گفت: همدلی و همکاری بخش خصوصی با برنامه‌های جهاد کشاورزی، زمینه تداوم تولید پایدار و ثبات در تأمین گوشت مرغ کشور را فراهم کرده و این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت.