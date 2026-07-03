به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ امام جمعه موقت اصفهان در جمع نمازگزان اصفهانی در مصلی نماز جمعه این شهر با یادآوری حضور مردم در خیابان‌ها و تشییع میلیونی پیکر شهید والامقام آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای و حضور پرشور مردم در این مراسم، تاکید کرد: این حضور حماسی که بیش از ۱۲۰ روز ادامه یافته، پیام خودخواهی و انتقام از جنایت‌کاران را به گوش جهانیان رسانده است.

حجت الاسلام و المسلمین محمودی افزود: امروز سالروز سرنگونی هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران درحمله موشک‌های ناو آمریکایی در سال ۱۳۶۷ است که به شهادت ۲۹۸ نفر از شهروندان بی‌گناه انجامید ونشان داد آمریکای جنایت‌کار مدعی حقوق بشر، خود بزرگ‌ترین دشمن حقوق بشر است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید احمد محمودی با اشاره به تاریخ ۲۵۰ساله آمریکا، افزود: این رژیم در این مدت حدود ۲۰۰ جنگ در نقاط مختلف جهان از ویتنام تا عراق، فیلیپین و افغانستان به راه انداخته و جنایت‌هایی مرتکب شده که با هیچ قانونی سازگار نیست.

امام‌جمعه موقت اصفهان گفت: دنیای امروز نیازمند روشنگری، روایتگری صادقانه و شجاعانه برای افشای شعار‌های توخالی مدعیان حقوق بشر است و باید پیگیری‌های حقوقی و بین‌المللی جدی علیه جنایات آمریکا صورت گیرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید احمد محمودی با تأکید بر لزوم استقامت در برابر دشمن، گفت: مردم ما هرگز جنایت‌ها را فراموش نمی‌کنند و با حضور در صحنه، نشان داده‌اند که میدان را خالی نمی‌کنند. همان‌طور که رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) تأکید دارند، باید حضور خیابانی را حفظ کرد و تا آخرین مرحله ایستادگی کرد، چرا که وادادگی در مقابل دشمن باعث پایمال‌شدن خون شهدا می‌شود.

وی همچنین با اشاره به‌حکم قتل سلمان رشدی از سوی حضرت امام خمینی (ره)، تاکید کرد: اگر سلمان رشدی توبه کند حکمش اعدام است و جامعه اسلامی هرگز این گونه اهانت‌ها را نمی‌بخشد.

امام‌جمعه موقت اصفهان در پایان با اشاره به حضور گسترده مردم از بیش از ۱۰۰ کشور در مراسم تشییع و ادای احترام به شهید والامقام آیت‌الله خامنه‌ای، افزود: دشمنان بدانند که ملت ایران، جنایت‌ها را فراموش نمی‌کنند و خون شهدا، خود مدیریت این جبهه را بر عهده دارد.