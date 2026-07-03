سران، بزرگان، علما و نخبگان طوایف استان سیستان و بلوچستان با صدور بیانیه‌ای، از ملت شریف، انقلابی و ولایتمدار ایران اسلامی برای شرکت در مراسم‌های تشییع و وداع با پیکر مطهر شهید آیت‌الله سید علی حسینی خامنه‌ای دعوت کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، متن این بیانیه بدین شرح است:

ما، سران، بزرگان، علما و نخبگان طوایف استان سیستان و بلوچستان، ضمن اعلام حضور خود در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهیدمان، از همه آحاد ملت ایران، به‌ویژه مردم مؤمن، غیور و وفادار استان سیستان و بلوچستان، دعوت می‌کنیم تا با حضور گسترده، باشکوه و دشمن‌شکن در این مراسم تاریخی شرکت کنند.

حضور پرشور مردم در این مراسم، تجدید میثاق با آرمان‌های اسلام، انقلاب، شهدا و ارزش‌های والای ملی خواهد بود و نشان خواهد داد که ملت بزرگ ایران، در پاسداری از عزت، استقلال، امنیت و وحدت کشور، همواره استوار و یکپارچه ایستاده است.

مردم شریف سیستان و بلوچستان همواره در صحنه‌های حساس انقلاب اسلامی پیشگام بوده‌اند و این بار نیز با حضور پرشور خود، وفاداری، بصیرت و همبستگی خویش را به نمایش خواهند گذاشت.

از خداوند متعال، علو درجات برای رهبر شهیدمان و عزت، سربلندی و امنیت روزافزون برای ایران اسلامی مسئلت داریم.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

دبیرخانه اقوام و طوایف استان سیستان و بلوچستان