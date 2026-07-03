کارشناس هواشناسی گفت: آسمان استان قم امروز و فردا (۱۲ و ۱۳ تیر) صاف در ساعات بعدازظهر همراه با وزش باد نسبتا شدید و در برخی مناطق گرد و خاک خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت: امروز و فردا آسمان استان، صاف از بعداز ظهر شاهد وزش باد نسبتا شدید با سرعت ۴۰ تا ۵۵ کیلومتر بر ساعت و در برخی مناطق گرد و خاک خواهیم بود.

سعید اسماعیلی از افزایش تدریجی دمای هوا خبر داد و افزود: امروز حداکثر دمای هوای شهر قم ۳۹ درجه و فردا ۴۰ درجه سانتیگراد است.