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معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران ضمن تأکید بر لزوم رعایت پروتکلهای ایمنی و خودمراقبتی برای شرکتکنندگان در مراسم تشییع، از شهروندان خواست با مدیریت حضور خود، توجه ویژه به بیماران زمینهای و پیشگیری از گرمازدگی، امنیت و سلامت خود و اطرافیانشان را در اولویت قرار دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سید یاسر فروغی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران، با اشاره به تدابیر اتخاذ شده برای برگزاری ایمن مراسم تشییع «رهبر شهید»، اظهار داشت: حفظ سلامت تمامی شرکتکنندگان در این مراسم از اهمیت بالایی برخوردار است و هموطنان باید با رعایت اصول خودمراقبتی، شرایط مناسبی را برای حضور خود فراهم کنند.
توصیههای دارویی و تدارکاتی
دکتر فروغی با تأکید بر آمادگی پیش از حضور در مراسم، به بیماران زمینهای توصیه کرد: هموطنانی که دارای بیماریهای قلبی، فشار خون، دیابت و آسم هستند، حتماً داروهای ضروری خود را به همراه داشته باشند. همچنین این دسته از افراد نباید بدون همراه در مراسم شرکت کنند.
وی در ادامه افزود: استفاده از پوشش و کفش مناسب، اطمینان از شارژ کافی تلفن همراه، تعیین محل قرار ملاقات با خانواده برای جلوگیری از سردرگمی در صورت جدایی احتمالی و پرهیز از حمل کولهپشتیهای سنگین، از جمله مواردی است که کیفیت و امنیت حضور شهروندان را ارتقا میبخشد.
مدیریت ازدحام و رعایت نکات ایمنی
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران با ارائه راهکارهایی برای مدیریت جمعیت گفت: حرکت آرام، حفظ فاصله مناسب، شناسایی مسیرهای خروج اضطراری و دوری از نقاط پرتراکم الزامی است. علاوه بر این، باید کودکان، سالمندان و بیماران در مرکز گروه خانوادگی قرار گیرند و در صورت احساس فشار جمعیت، افراد بلافاصله به حاشیه مسیر حرکت کنند.
پیشگیری از گرمازدگی
دکتر فروغی با اشاره به شرایط آبوهوایی، بر ضرورت پیشگیری از گرمازدگی تأکید کرد و گفت: مصرف منظم آب، استفاده از کلاه یا چتر، استراحت در سایه و اجتناب از فعالیتهای غیرضروری در شرایط گرم، راهکارهای مؤثری برای حفظ توان جسمی زائران است.
علائم هشداردهنده و امدادرسانی
وی نسبت به بروز برخی علائم خطرناک هشدار داد و تصریح کرد: در صورت مشاهده علائمی نظیر درد قفسه سینه، تنگی نفس، سرگیجه، غش، تعریق شدید همراه با ضعف، رنگپریدگی، کاهش سطح هوشیاری و تشنج در خود یا اطرافیان، باید سریعاً فضا برای بیمار باز شود، از تجمع افراد در اطراف او جلوگیری به عمل آید و در صورت امکان بیمار به محل امن منتقل گردد.
دکتر فروغی با تأکید بر اهمیت تماس فوری با اورژانس ۱۱۵ در موارد بیهوشی یا بروز وضعیتهای حاد، خاطرنشان کرد: هنگام تماس با اورژانس، ارائه آدرس دقیق، اعلام تعداد مصدومان و وضعیت بیمار برای تسریع در امدادرسانی حیاتی است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران ضمن دعوت از مردم برای توجه به هشدارها و اطلاعیههای رسمی، از تمامی شرکتکنندگان خواست تا با رعایت این نکات ایمنی، به برگزاری باشکوه و ایمن مراسم یاری رسانند.