ماموستا سید احسن حسینی امام جمعه موقت سنندج در خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته در آستانه‌ی تشیع پیکر مطهر رهبر شهید و عظیم الشان جمهوری اسلامی ایران شرکت مردم را نشان از قدرت و اقتدار و توانمندی مردم ایران برعلیه کفر و دشمنان کشورمان بیان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، ماموستا سید احسن حسینی در ادامه حضور مردم در صحنه‌های مختلف به‌ویژه در شرایط بحرانی و جریان جنگ تحمیلی اخیر که بیش از 4 ماه میدان را خالی نکرده‌اند، بیانگر ایثار، حمایت و وفاداری آنان به نظام و انقلاب بوده است.

وی همچنین به جنایات نابخشودنی دشمنان کشورمان و در راس آنان رژیم صیونیستی اشاره کرد و گفت به خاک و خون کشیدن 70هزار نفر از مسلمان چیزی جز جنایت نیست.

وی به حضور مقامات ۱۰۰ کشور جهان در تهران برای ادای احترام به پیکر رهبر شهید اشاره کرد و افزود: میلیون‌ها نفر در آیین وداع با قائد شهید امت با عشق و علاقه شرکت خواهند کرد که بیانگر ارادت ملت به آن شخصیت بزرگ است.

امام جمعه موقت سنندج، رهبر شهید را بسیار دلسوز نسبت به مردم توصیف کرد و یادآور شد: ایشان خود را فدای عزت و سربلندی ملت ایران کردند و همیشه محبوب مردم بوده و هستند.

ماموستا حسینی با اشاره به حضور بیش از چهار ماه مردم ایران و کردستان در میادین در دفاع از نیرو‌های مسلح و کشور، اضافه کرد: این ملت ایثار و فداکاری کردند و دشمن را ناکام گداشتند و قلم و زبان از توصیف عظمت مردم قاصر است.

وی ادامه داد: کسانی که مثل ترامپ و نتانیاهو ادعای دفاع از حقوق بشر دارند ولی هزاران نفر را به خاک و خون کشیدند، امروز رسوا و بی‌آبرو شده‌اند.

ماموستا حسینی تاکید کرد: به طور قطع، سران استکبار و صهیونیسم، مورد لعنت پروردگار هستند و روزی دچار عذاب الهی خواهند شد.

وی به تجاوز آمریکا و رژیم صهیونی به کشورمان و شهادت هزاران نفر اشاره کرد و ادامه داد: کسانی که در داخل و خارج از کشور، از تجاوز دشمنان به ایران اسلامی ابراز خوشحالی کردند، بویی از انسانیت نبرده‌اند.

امام جمعه موقت سنندج در بخش دیگری از خطبه‌ها به کامل بودن دین اسلام اشاره کرد و گفت: ایمان بدون اسلام معنایی ندارد و ناقص است و تنها راه سعادت، اعتقاد و عمل به دین اسلام است.

رعایت حجاب توسط زنان، عمل به آموزه‌های اسلامی و قرآنی، تربیت صحیح فرزندان از جانب والدین و دوری از کبر و غرور، از دیگر مواردی بود که امام جمعه موقت سنندج بر آن تاکید کرد.

امام جمعه موقت سنندج در پایان خطبه های این هفته نماز جمعه با اشاره به آموزه‌های دینی، بر نقش خانواده، به‌ویژه والدین و تربیت اخلاقی در شکل‌گیری جامعه سالم تأکید کرد.