نوجوان ۱۵ ساله ناجی جان بیماران نیازمند به عضو شد
مسئول مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی (OPU) دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از اولین برداشت عضو سال جاری در بیمارستان امام خمینی کنگان خبر داد و گفت: امیرحسین آبدونی نوجوان ۱۵ ساله دوراهکی با رضایت خانواده نوعدوستش ناجی چندین بیمار نیازمند به عضو شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، علیرضا باقری افزود: این نوجوان که به علت تصادف با موتورسیکلت دچار ترومای شدید به سر و مرگ مغزی شده بود بعد از تأیید پزشکان متخصص و با رضایت خانواده مهربانش کبد و هر دو کلیه وی بهدست دکتر مروان فلوشیپ پیوند و همکاری دکتر رضایی جراح بیمارستان امام خمینی کنگان برداشت و جهت پیوند به بیماران نیازمند به عضو به بیمارستان ابوعلی سینا شیراز انتقال داده شد.
وی عنوان کرد: این سومین برداشت عضو سال جاری و یکصد و چهل و ششمین برداشت عضو استان بوشهر از ابتدا تا کنون بوده است.
مدیر اجرایی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ضمن تشکر از گروه فراهم آوری اعضای پیوندی و همکاری دلسوزانه پزشکان و پرستاران بخصوص آی. سی. یو جراحی و اتاق عمل بیمارستان امام خمینی، از ایثارگری خانواده مهربان امیرحسین آبدونی نیز بابت این ایثار بزرگ تشکر و قدردانی کرد.