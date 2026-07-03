به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،امام جمعه مشهد گفت: شهر مشهد در هفته پیش‌رو شاهد بزرگترین حادثه تاریخ بعد از شهادت امام هشتم (ع) خواهد بود و ظرفیت‌های مردمی برای هرچه باشکوه برگزار شدن این آیین باید پای کار باشند.

آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در خطبه‌های نماز جمعه امروز مشهد در حرم مطهر رضوی افزود: رهبر شهید دارای شخصیتی انقلابی بود که عمر انقلابی بودنشان از عمر خود انقلاب بیشتر بود و از سال ۱۳۳۲ در ارتباط با مرحوم نواب صفوی حرکت انقلابی خود را آغاز کردند.

وی ادامه داد: طبق وصیت رهبر شهید پیکر ایشان در جوار امام رضا (ع) به خاک سپرده می‌شود و باید خود را برای این میزبانی بزرگ آماده کنیم.

امام جمعه مشهد تاکید کرد: تشییع باید صورت گیرد و فقط به وداع اکتفا نشود، اما طبق منویات مقام معظم رهبری اگر در ادامه تشییع به دلیل ازدحام جمعیت مجبور شدیم ادامه مراسم و حمل پیکر‌ها توسط بالگرد‌هایی انجام خواهد شد.

وی گفت: ظرفیت اسکان و هتلینگ رسمی در مشهد حدود ۷۰۰ هزار نفر است، اما حداقل به اسکان پنج میلیون نفر نیاز خواهد بود و مردم باید پای کار باشند و در‌های خانه‌ها به روی جمعیت عزادار باز باشد. با امکانات اسکان رسمی، این جمعیت قابل ساماندهی نیستند.

آیت‌الله علم الهدی افزود: این مراسم بسیار فشرده خواهد بود و دستگاه‌های امنیتی نگران ازدحام جمعیت هستند.

وی اضافه کرد: رهبر شهید در سفر‌های استانی اصرار داشتند مراسم استقبال تعطیل شود و می‌گفتند روزی که وارد شهر می‌شویم بدترین لحظات بر من می‌گذرد که مبادا پایی زیر چرخ ماشین برود. این آقا نمی‌تواند تحمل کند در مراسم تشییع، کسی آسیب ببیند و بنابراین مدیریت و انتظامات برای برگزاری مراسم با سلامتی کامل ،مورد تاکید است.

آیت‌الله علم‌الهدی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر توده شناسی در جامعه گفت: عده‌ای منافع مادی، سیاسی و قدرت خود را در حوادث مختلف می‌بینند و این افراد که اکثر جامعه را تشکیل می‌دهند، توده خاکستری جامعه هستند و اکثریت جامعه در زمان سیدالشهدا (ع) از این گروه بودند.

به گفته وی، در جامعه خودمان نیز باید ببینیم در چه گروهی قرار داریم، شیطان نوآور نیست و همان حیله‌های قدیمی را تکرار می‌کند.

امام جمعه مشهد ادامه داد: توده اکثریت (خاکستری) برده دنیا است و در مقابله با استکبار به منافع مادی خود می‌اندیشد.

آیت‌الله علم‌الهدی گفت: اگر برای انسان راه گناه باز شود دیگر توقفگاه ندارد و تا آخر می‌رود، موضوعی که در جریان کربلا رقم خورد.