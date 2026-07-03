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نماینده ولیفقیه در مازندران با بیان اینکه آمریکا بزرگترین مدعی دروغین حقوق بشر است، گفت: حضور گسترده مردم در آیین تشییع رهبر شهید، پیام خونخواهی ملت و مطالبه مجازات عاملان این جنایت را به جهان مخابره خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، نماینده ولیفقیه در مازندران با تأکید بر اینکه آمریکا بزرگترین مدعی دروغین حقوق بشر است، گفت: حضور گسترده مردم در آیین تشییع رهبر شهید، پیام خونخواهی ملت ایران و مطالبه مجازات عاملان این جنایت را به جهانیان مخابره خواهد کرد.
آیتالله محمدباقر محمدیلائینی در خطبههای نماز جمعه ساری، با تسلیت فرا رسیدن ۱۹ محرم و حرکت کاروان اسرای حضرت اباعبدالله الحسین (ع) از کوفه به شام، از هیئتهای مذهبی، مساجد، تکایا، نیروهای تأمین امنیت و مسئولان مدیریت بازار در ایام عزاداری قدردانی کرد.
وی با اشاره به سالروز حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایران و کشف کودتای نوژه اظهار کرد: این مناسبتها بهدرستی «روز حقوق بشر آمریکایی» نام گرفتهاند، زیرا آمریکا در طول دهههای گذشته بارها ماهیت واقعی خود را در نقض حقوق بشر نشان داده است.
امام جمعه ساری افزود: از سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران تا همراهی با رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن رهبر شهید، فرماندهان، نخبگان و جمعی از شخصیتهای برجسته، همگی نشان میدهد بزرگترین مدعی حقوق بشر، خود بزرگترین ناقض آن است.
آیتالله محمدیلائینی با اشاره به مراسم تشییع رهبر شهید تصریح کرد: حضور گسترده مردم در این آیینها، پیام روشنی برای دشمنان خواهد داشت و نشاندهنده مطالبه ملت ایران برای خونخواهی شهدا و مجازات عاملان و آمران این جنایت، بهویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به روند مذاکرات، ضمن قدردانی از توضیحات مسئولان مذاکرهکننده برای رفع بخشی از ابهامات، رفتار آمریکا را متناقض توصیف کرد و گفت: آمریکا همزمان با مذاکرات با ایران، توافقاتی با لبنان و رژیم صهیونیستی انجام داده که با مفاد تفاهم با جمهوری اسلامی در تعارض است.
امام جمعه ساری تأکید کرد: اگر آمریکا به تعهدات خود پایبند نباشد و تفاهمها را نقض کند، انتظار ملت این است که جمهوری اسلامی نیز متناسب با آن تصمیمگیری کرده و آمادگی لازم را حفظ کند.
وی همچنین با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره شروط اجرای توافقات، گفت: تحقق این شروط باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود و مردم و مسئولان اجرای کامل آن را دنبال کنند.
آیتالله محمدیلائینی در ادامه با گرامیداشت هفته مبارزه با مواد مخدر، بر ضرورت تداوم فرهنگسازی، اطلاعرسانی و مشارکت همگانی برای مقابله با این آسیب اجتماعی تأکید کرد و گفت: خانوادهها باید نسبت به خطر شبکههای سازمانیافته قاچاق مواد مخدر هوشیار باشند.
نماینده ولیفقیه در مازندران در پایان با تسلیت درگذشت دریادار پاسدار شهید محمد اکبرزاده، معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه، از خدمات ارزشمند این شهید در عرصه جهاد تبیین تجلیل کرد.