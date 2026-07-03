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هادی حق شناس با تأکید بر آمادگی کامل استان برای برگزاری و اعزام کاروانهای مردمی به مراسم بزرگداشت و تشییع «امام مجاهد شهید»، از سازماندهی ۱۶۸ دستگاه ناوگان حملونقل و تشکیل ۱۰ کمیته تخصصی برای مدیریت این رویداد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، هادی حقشناس شب گذشته در گفتوگوی ویژه خبری ساعت ۲۰ شبکه باران، با اشاره به تحولات اخیر و نقش انسجام ملی در خنثیسازی فشارهای خارجی گفت: هدف اصلی دشمن، فراتر از موضوعات ادعایی، ایجاد فشار حداکثری و تغییر محاسبات راهبردی جمهوری اسلامی ایران بود، اما وحدت و ایستادگی ملت ایران این راهبرد را ناکام گذاشت.
آمادگی گیلان برای اعزام کاروانهای مردمی
حقشناس با تشریح برنامههای استان برای اعزام زائران و شرکتکنندگان در مراسم بزرگداشت «امام مجاهد شهید» گفت: حدود ۴ هزار نفر بهصورت سازماندهیشده از گیلان به این مراسم اعزام میشوند و پیشبینی میشود حضور مردمی فراتر از این عدد نیز بهصورت خودجوش باشد.
وی افزود: برای این منظور ۱۰ کمیته تخصصی شامل حملونقل، اسکان، پشتیبانی، امنیت، فرهنگی، اطلاعات و سایر بخشها تشکیل شده و تاکنون چندین جلسه ستاد هماهنگی با حضور مسئولان اجرایی و نماینده ولیفقیه در استان برگزار شده است.
تمهیدات حملونقل، اسکان و خدمات پشتیبانی
استاندار گیلان از پیشبینی ۱۶۸ دستگاه اتوبوس، مینیبوس و خودروی سواری برای جابهجایی کاروانها خبر داد و گفت: این ناوگان به نیت ۱۶۸ شهید دانشآموز استان ساماندهی شده است.
کاروانها بامداد یکشنبه به سمت تهران حرکت خواهند کرد.
وی ادامه داد: هماهنگیهای لازم برای اسکان زائران در مساجد، حسینیهها و سایر اماکن عمومی انجام شده و با همکاری سپاه، بسیج و جمعیت هلال احمر، خدمات رفاهی، امدادی و پشتیبانی در طول مسیر و محل برگزاری مراسم ارائه خواهد شد.
آمادهباش کامل دستگاههای اجرایی
حقشناس با اشاره به آمادگی دستگاههای خدماترسان و انتظامی گفت: پلیس راهور، نیروهای امدادی، دانشگاه علوم پزشکی و سایر نهادهای مسئول در حالت آمادهباش قرار دارند و تیمهای امدادی در طول مسیر همراه کاروانها خواهند بود.
برنامههای همزمان در استان
وی افزود: همزمان با برگزاری مراسم در تهران، آیینهای بزرگداشت در رشت و سایر شهرستانهای استان نیز برگزار میشود؛ از جمله مراسمی در میدان شهدای ذهاب رشت و همچنین آیین رسمی در مصلای امام خمینی (ره) رشت.
استاندار گیلان از مردم استان خواست با حضور منظم، پرشور و همکاری با عوامل اجرایی، زمینه برگزاری باشکوه این رویداد ملی و معنوی را فراهم کنند.
هادی حق شناس با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره بر مبنای فتوای رهبر معظم انقلاب بر عدم تولید و بهکارگیری سلاح هستهای پایبند بوده است، افزود: گزارشهای نهادهای بینالمللی نیز بر عدم انحراف برنامه هستهای ایران تأکید داشتهاند و ادعاهای مطرحشده در این زمینه صرفاً در چارچوب فضاسازی سیاسی قابل تحلیل است.
انسجام ملی و نقش نیروهای مسلح
استاندار گیلان با اشاره به نقش وحدت ملی در مواجهه با فشارها گفت: ملت ایران با انسجام، اقتدار و حمایت از نیروهای مسلح، بار دیگر نشان داد در دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور یکپارچه ایستاده است.
وی همچنین از رشادت و ایثار شهدا و نیروهای مسلح بهعنوان عامل ناکامی اهداف دشمن یاد کرد.