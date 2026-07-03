

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، هادی حق‌شناس شب گذشته در گفت‌وگوی ویژه خبری ساعت ۲۰ شبکه باران، با اشاره به تحولات اخیر و نقش انسجام ملی در خنثی‌سازی فشار‌های خارجی گفت: هدف اصلی دشمن، فراتر از موضوعات ادعایی، ایجاد فشار حداکثری و تغییر محاسبات راهبردی جمهوری اسلامی ایران بود، اما وحدت و ایستادگی ملت ایران این راهبرد را ناکام گذاشت.

آمادگی گیلان برای اعزام کاروان‌های مردمی

حق‌شناس با تشریح برنامه‌های استان برای اعزام زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم بزرگداشت «امام مجاهد شهید» گفت: حدود ۴ هزار نفر به‌صورت سازماندهی‌شده از گیلان به این مراسم اعزام می‌شوند و پیش‌بینی می‌شود حضور مردمی فراتر از این عدد نیز به‌صورت خودجوش باشد.

وی افزود: برای این منظور ۱۰ کمیته تخصصی شامل حمل‌ونقل، اسکان، پشتیبانی، امنیت، فرهنگی، اطلاعات و سایر بخش‌ها تشکیل شده و تاکنون چندین جلسه ستاد هماهنگی با حضور مسئولان اجرایی و نماینده ولی‌فقیه در استان برگزار شده است.

تمهیدات حمل‌ونقل، اسکان و خدمات پشتیبانی

استاندار گیلان از پیش‌بینی ۱۶۸ دستگاه اتوبوس، مینی‌بوس و خودروی سواری برای جابه‌جایی کاروان‌ها خبر داد و گفت: این ناوگان به نیت ۱۶۸ شهید دانش‌آموز استان ساماندهی شده است.

کاروان‌ها بامداد یکشنبه به سمت تهران حرکت خواهند کرد.

وی ادامه داد: هماهنگی‌های لازم برای اسکان زائران در مساجد، حسینیه‌ها و سایر اماکن عمومی انجام شده و با همکاری سپاه، بسیج و جمعیت هلال احمر، خدمات رفاهی، امدادی و پشتیبانی در طول مسیر و محل برگزاری مراسم ارائه خواهد شد.

آماده‌باش کامل دستگاه‌های اجرایی

حق‌شناس با اشاره به آمادگی دستگاه‌های خدمات‌رسان و انتظامی گفت: پلیس راهور، نیرو‌های امدادی، دانشگاه علوم پزشکی و سایر نهاد‌های مسئول در حالت آماده‌باش قرار دارند و تیم‌های امدادی در طول مسیر همراه کاروان‌ها خواهند بود.

برنامه‌های هم‌زمان در استان

وی افزود: هم‌زمان با برگزاری مراسم در تهران، آیین‌های بزرگداشت در رشت و سایر شهرستان‌های استان نیز برگزار می‌شود؛ از جمله مراسمی در میدان شهدای ذهاب رشت و همچنین آیین رسمی در مصلای امام خمینی (ره) رشت.

استاندار گیلان از مردم استان خواست با حضور منظم، پرشور و همکاری با عوامل اجرایی، زمینه برگزاری باشکوه این رویداد ملی و معنوی را فراهم کنند.

هادی حق شناس با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره بر مبنای فتوای رهبر معظم انقلاب بر عدم تولید و به‌کارگیری سلاح هسته‌ای پایبند بوده است، افزود: گزارش‌های نهاد‌های بین‌المللی نیز بر عدم انحراف برنامه هسته‌ای ایران تأکید داشته‌اند و ادعا‌های مطرح‌شده در این زمینه صرفاً در چارچوب فضاسازی سیاسی قابل تحلیل است.

انسجام ملی و نقش نیرو‌های مسلح

استاندار گیلان با اشاره به نقش وحدت ملی در مواجهه با فشار‌ها گفت: ملت ایران با انسجام، اقتدار و حمایت از نیرو‌های مسلح، بار دیگر نشان داد در دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور یکپارچه ایستاده است.

وی همچنین از رشادت و ایثار شهدا و نیرو‌های مسلح به‌عنوان عامل ناکامی اهداف دشمن یاد کرد.