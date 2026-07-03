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وزیر صنعت، معدن و تجارت در پیامی ضمن دعوت از عموم ملت شریف ایران برای حضور در آئین وداع رهبر شهید قائد اعلام کرد: رهبر شهید انقلاب اسلامی، از جمله اثرگذارترین چهرههای تاریخ معاصر جهان است که عروج ملکوتی ایشان، اثری ماندگار در حافظه تاریخ به جای خواهد گذاشت.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما از وزارت صمت، در پیام «سیدمحمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت آمده است: عروجِ ملکوتیِ حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (قدسالله نفسه الزکیه)، فقدانی عظیم و غمی سترگ بر پیکرهی امت اسلامی و جانِ یکایکِ ایرانیان است. ایشان در مقامِ حکیمی فرزانه، فقیهی زمانشناس و رهبری دوراندیش، نهتنها پرچمدارِ عدالت و کرامت در جهان اسلام، که تجسمِ عینیِ استقامتِ در برابرِ جبهه استکبار بودند.
آن رهبرِ شهید، با نگاهی تمدنساز، افقهای دوری را برای اعتلای ایران اسلامی ترسیم کردند و با تکیه بر درایتِ کمنظیر و اشرافِ جامع بر مسائلِ جهان، همواره نقطه ثقلِ وحدت و فصلالخطابِ جریانهای فکری بودند.
مجاهدتهای بیوقفه و خستگیناپذیرِ ایشان در مسیرِ اعتلای توحید و دفاع از مظلومان و آزادگانِ جهان خواهد ماند و نامشان در اوراق زرینِ تاریخ، به عنوانِ شخصیتی تاریخساز و بیبدیل، حک خواهد شد.
اینجانب از آحاد ملت شریف ایران، صنعتگران، خانواده بزرگ صمت و جامعهی بزرگِ فعالان اقتصادی دعوت مینمایم تا با حضورِ وحدتبخش در آیین وداع با این رهبرِ شهید قائد، عهد و میثاقِ خود را با آرمانهای آن بزرگوار تجدید نمایند، بی شک حضورِ حماسیِ مردم در این مراسم، پاسداشتی بر عمری مجاهدتِ مخلصانه در مسیر اعتلای نظام اسلامی است