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در آستانه تشییع رهبر شهید انقلاب جوانان همدانی از میراثی که (امام خامنه ای) برای آنها به یادگار گذاشته سخن گفتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، رهبر شهید پیوندی عمیق و پدرانه با جوانان داشت. او در چشمان نسل نو، نه فقط آینده بلکه تمام امید جهان را میدید.
همواره سخنان ایشان، توصیههایی فراتر از کلمات بلکه لبریز از باور به نبوغ و توانمندی جوانان ایران بود.
آقای شهید ایران همواره با عشقی بیپایان آنها را معماران شکوه و اقتدار ایران میخواند.
جوانان با قلبی لبریز از غم، اما استوار میگویند: ما از رهبر شهید انقلاب میراث عظیم از مهر و باور به ارث بردیم.