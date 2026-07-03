حمایت از تولید داخلی و پرهیز از اقدام مغایر با منافع ملی و امنیت غذایی؛
ریلگذاری مجلس برای دولت با تاکید بر ممنوعیت خرید محصولات کشاورزی آمریکا
نمایندگان مجلس با اشاره به رهنمود رهبر معظم انقلاب «از وارد کردن هرگونه مواد مصرفی از آمریکا جدا پرهیز شود»، بر ممنوعیت خرید محصولات کشاورزی آمریکا تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ متن فراخوان نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای ممانعت از خرید محصولات کشاورزی آمریکایی بدین شرح است:
ما جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ضمن اعلام حمایت از فرامین قاطع، حکیمانه و روشنگرانه حضرت آیتالله امام سید مجتبی خامنهای، همانگونه که امام شهید در جریان مذاکرات برجام فرمودند: «از وارد کردن هرگونه مواد مصرفی از آمریکا جدا پرهیز شود»، مخالفت صریح، قاطع و غیرقابل تردید خود را با هرگونه مذاکره، توافق، قرارداد و یا واردات محصولات کشاورزی از دشمن جنایتکار آمریکایی اعلام مینماییم.
بر این باوریم که هرگونه واردات محصولات کشاورزی از آمریکا، علاوه بر تعارض آشکار با رهنمودهای مقام ولایت، سیاستهای کلی نظام و الزامات اقتصاد مقاومتی و مفاد قانون برنامه هفتم پیشرفت، در شرایط حساس و ویژه کنونی، اقدامی مغایر با منافع ملی، امنیت غذایی و حمایت از تولید داخلی محسوب میشود. چنین اقدامی در حافظه تاریخی ملت ایران، یادآور تجربه تلخ واردات فرآوردههای خونی آلوده به ویروسهای ایدز و هپاتیت از فرانسه خواهد بود؛ تجربهای که خسارتهای جبرانناپذیری را بر کشور تحمیل کرد.
نمایندگان ملت ایران، اساتید دانشگاه، نخبگان، متخصصان و جهادگران بخش کشاورزی، هرگز اجازه شکلگیری چنین توافقی و تحمیل این ننگ تاریخی را نخواهند داد و بر ضرورت صیانت از اقتدار و امنیت غذایی کشور تأکید دارند.
در شرایط فوقالعاده و حساس کنونی، وزارت جهاد کشاورزی بهعنوان متولی سیاستگذاری، برنامهریزی و حمایت از تولید بخش کشاورزی، موظف است با اتکا به ظرفیتهای قانونی، توان علمی و اجرایی کشور و همت میلیونها کشاورز پرتلاش، پایکار و مبعوثشده، مسیر تحقق خودکفایی در تولید محصولات راهبردی، افزایش تابآوری زنجیره تأمین غذا و حمایت مؤثر از تولیدکنندگان داخلی را دنبال نماید و همزمان از ظرفیت همکاریهای اقتصادی با کشورهای همسو، بهویژه در چارچوب توافقات شانگهای و بریکس، برای تأمین نیازهای کشور بهره گیرد؛ نه آنکه زمینه واردات محصولات کشاورزی از دشمن آمریکایی را فراهم سازد.
جمعی از خادمین ملت مبعوث شده ایران در مجلس شورای اسلامی
لازم به ذکر است متن بیانیه به دلیل در دسترس نبودن آیتم ثبت بیانیه در سامانه مجازی نمایندگان در حال جمع آوری دستی امضای نمایندگان است.
اسامی امضاکنندگان بدین شرح است:
(در حال بهروزرسانی)
۱. نادر قلی ابراهیمی _ اراک، کمیجان و خنداب
۲. علیرضا عباسی
۳. حامد یزدیان
۴. حسینعلی حاجی دلیگانی
۵. روح الله متفکر آزاد
۶. حسین صمصامی
۷. محمدتقی نقدعلی
۸. عباس بیگدلی
۹. رسول بخشی دستجردی
۱۰. مجید دوستعلی
۱۱. هوشنگ هادیانپور _ شازند
۱۲. مالک شریعتی نیاسر
۱۳. غلامحسبن زارعی _ تنگستان
۱۴. حامد یزدیان _ اصفهان
۱۵. جمشید قائم مقام_ رامیان
۱۶. غلامرضا میرزایی _ بروجن
۱۷. منان رئیسی _ قم
۱۸. احسان عظیمی راد _ مشهد
۱۹. محمد سبزی _ ساوه و زرندیه
۲۰. امیر حسین ثابتی _ تهران
۲۱. مجتبی ذوالنوری _ قم
۲۲. حسن نتاج _ بابل
۲۳. هادی هاشمی نیا _ خرم اباد