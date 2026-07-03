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امام جمعه سردشت از مردم خواست با حضور در مراسم تشییع پیکر مطهر شهید انقلاب و تقویت وحدت و همبستگی راه ایشان را ادامه دهند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه سردشت، در خطبههای نماز جمعه شهادت رهبرمعظم انقلاب را ضایعهای بزرگ برای جهان اسلام و ملت ایران دانست و بر حفظ وحدت، همدلی و پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کرد.
وی با اشاره به برگزاری مراسم تشییع پیکر ایشان از مردم خواست با حضور آگاهانه و حفظ انسجام ملی، یاد و راه ایشان را گرامی بدارند و وحدت و همبستگی را بیش از گذشته تقویت کنند.
ماموستا محمد واوی در بخش دیگری از خطبهها با ابراز نگرانی از گسترش آسیبهای اجتماعی، نسبت به افزایش مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی در میان جوانان هشدار داد و اظهار کرد: خانوادهها، نهادهای فرهنگی، آموزشی و دستگاههای مسئول باید با همکاری و برنامهریزی مؤثر، زمینه پیشگیری از این آسیبها را فراهم کنند.
ماموستا واوی با تأکید بر ضرورت تقویت باورهای دینی، اخلاقی و فرهنگی در جامعه، حفظ سلامت نسل جوان را از مهمترین وظایف خانوادهها و مسئولان برشمرد و خواستار برخورد قاطع با عوامل ترویج مواد مخدر و مشروبات الکلی و گسترش برنامههای فرهنگی و آگاهیبخشی شد.