به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش،حجت الاسلام حمید فتاحی در خطبه‌های نماز جمعه با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی، گفت: دشمن به دنبال ایجاد اختلاف و دوصدایی در کشور است، اما وحدت مردم، میدان، دیپلماسی و تبعیت از ولایت فقیه، مهم‌ترین عامل اقتدار و پیروزی ایران است.

او افزود: جنگ تحمیلی سوم، سه میدان اصلی را پیش روی کشور قرار داد؛ میدان نیرو‌های مسلح، دیپلماسی و مردم، نیرو‌های مسلح با اقتدار از کشور دفاع کردند، دیپلماسی در مسیر تأمین منافع ملی حرکت می‌کند و مردم نیز با حضور در صحنه، پشتوانه اصلی نظام هستند.

خطیب موقت نمازجمعه کیش، گفت: دشمن تلاش می‌کند انسجام ملی را که در جریان جنگ تحمیلی شکل گرفته را از بین ببرد و هرجا نشانه‌ای از اختلاف، دوصدایی و تفرقه دیده شود، باید دانست که دشمن از آن بهره‌برداری خواهد کرد.

حجت الاسلام حمید فتاحی مطالبه‌گری را حق مردم دانست و گفت: انتقاد از عملکرد مسئولان و مطالبه حل مشکلات اقتصادی و معیشتی باید وجود داشته باشد، اما نباید به گونه‌ای سخن گفت که صدای دشمن تقویت شود.

او با اشاره به تأکید‌ات رهبر شهید انقلاب بر وحدت ملی گفت: مهم‌ترین برگ برنده جمهوری اسلامی، اتحاد مردم و تبعیت از ولایت فقیه است و همه باید برای حفظ این سرمایه ارزشمند تلاش کنند.

خطیب موقت نمازجمعه کیش، خاطرنشان کرد: مطالبه انتقام خون شهدای ایران، فرماندهان، دانشمندان، نیرو‌های مسلح و رهبر شهید همچنان پابرجاست و ملت ایران هرگز از این مطالبه عقب‌نشینی نخواهد کرد.

حجت الاسلام حمید فتاحی با اشاره به واقعه عاشورای حسینی، گفت: جنایتکاران کربلا با خطای محاسباتی تصور کردند با شهادت امام حسین (ع) نام و راه آن حضرت از بین خواهد رفت، اما عاشورا به سرچشمه حرکت‌های آزادی‌خواهانه تبدیل شد و این درس بزرگ، امروز نیز باید چراغ راه ملت ایران باشد.

او خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین توصیه‌های رهبر شهید انقلاب، دشمن‌شناسی و مقابله با جنگ اراده‌ها بود، دشمن امروز بیش از هر چیز به دنبال تضعیف اراده ملت ایران است، اما تجربه نشان داده است مردم ایران با ایمان، روحیه عاشورایی و ایستادگی، توطئه‌ها را خنثی کرده‌اند.

خطیب موقت نمازجمعه کیش، دوازدهم تیر، سالروز حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران را نماد افشای حقوق بشر آمریکایی دانست و گفت: ملت ایران تجربه‌های تلخی از دشمنی آمریکا دارد و همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی بار‌ها تأکید کرده‌اند، راه حل مشکلات کشور، تکیه بر توان داخلی، اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی و ساختن ایران قوی است.

حجت الاسلام حمید فتاحی با قدردانی از هیئت‌های مذهبی، مساجد، نهاد امامت جمعه، سازمان منطقه آزاد کیش و عوامل دخیل در برگزاری مراسم عزاداری دهه اول ماه محرم، بر تداوم برنامه‌های فرهنگی و تبیینی در دهه‌های دوم و سوم محرم تأکید کرد.

او گفت: هیئت‌های مذهبی باید علاوه بر برگزاری مراسم عزاداری، به تبیین شخصیت حضرت زینب (س)، امام سجاد (ع) و رسالت جهاد تبیین بپردازند تا پیام عاشورا به درستی به نسل جوان منتقل شود.

حجت الاسلام حمید فتاحی با گرامی داشت روز قلم، از نویسندگان و فعالان فرهنگی قدردانی کرد و روز شهرداری و دهیاری را به فعالان حوزه خدمات شهری تبریک گفت.

او افزود: مدیریت شهری باید بیش از گذشته از ظرفیت نخبگان، فعالان اجتماعی و مشارکت مردمی برای توسعه کیش بهره بگیرد.

خطیب موقت نمازجمعه کیش با اشاره به فرا رسیدن روز مالیات، خواستار تعامل بیشتر سازمان امور مالیاتی با فعالان اقتصادی و اصناف شد و گفت: با توجه به شرایط دشوار اقتصادی و کاهش رونق بازار در ماه‌های اخیر، انتظار می‌رود در وصول مالیات، همراهی و مهلت بیشتری برای کسبه و بازاریان در نظر گرفته شود.

حجت الاسلام حمید فتاحی، گفت: مردم کیش انتظار دارند درآمد‌های مالیاتی حاصل از مودیان مالیاتی کیش، در مسیر توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات منطقه آزاد کیش هزینه شود.

او ابراز امیدواری کرد ملت ایران با حفظ وحدت، پیروی از آرمان‌های اهل‌بیت (ع) و تبعیت از ولایت، مسیر عزت، پیشرفت و اقتدار کشور را با قدرت ادامه دهد.