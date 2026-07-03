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خطیب موقت نمازجمعه کیش، گفت: حفظ اتحاد ملی، مهمترین عامل عبور از شرایط حساس کشور است
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش،حجت الاسلام حمید فتاحی در خطبههای نماز جمعه با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی، گفت: دشمن به دنبال ایجاد اختلاف و دوصدایی در کشور است، اما وحدت مردم، میدان، دیپلماسی و تبعیت از ولایت فقیه، مهمترین عامل اقتدار و پیروزی ایران است.
او افزود: جنگ تحمیلی سوم، سه میدان اصلی را پیش روی کشور قرار داد؛ میدان نیروهای مسلح، دیپلماسی و مردم، نیروهای مسلح با اقتدار از کشور دفاع کردند، دیپلماسی در مسیر تأمین منافع ملی حرکت میکند و مردم نیز با حضور در صحنه، پشتوانه اصلی نظام هستند.
خطیب موقت نمازجمعه کیش، گفت: دشمن تلاش میکند انسجام ملی را که در جریان جنگ تحمیلی شکل گرفته را از بین ببرد و هرجا نشانهای از اختلاف، دوصدایی و تفرقه دیده شود، باید دانست که دشمن از آن بهرهبرداری خواهد کرد.
حجت الاسلام حمید فتاحی مطالبهگری را حق مردم دانست و گفت: انتقاد از عملکرد مسئولان و مطالبه حل مشکلات اقتصادی و معیشتی باید وجود داشته باشد، اما نباید به گونهای سخن گفت که صدای دشمن تقویت شود.
او با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب بر وحدت ملی گفت: مهمترین برگ برنده جمهوری اسلامی، اتحاد مردم و تبعیت از ولایت فقیه است و همه باید برای حفظ این سرمایه ارزشمند تلاش کنند.
خطیب موقت نمازجمعه کیش، خاطرنشان کرد: مطالبه انتقام خون شهدای ایران، فرماندهان، دانشمندان، نیروهای مسلح و رهبر شهید همچنان پابرجاست و ملت ایران هرگز از این مطالبه عقبنشینی نخواهد کرد.
حجت الاسلام حمید فتاحی با اشاره به واقعه عاشورای حسینی، گفت: جنایتکاران کربلا با خطای محاسباتی تصور کردند با شهادت امام حسین (ع) نام و راه آن حضرت از بین خواهد رفت، اما عاشورا به سرچشمه حرکتهای آزادیخواهانه تبدیل شد و این درس بزرگ، امروز نیز باید چراغ راه ملت ایران باشد.
او خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین توصیههای رهبر شهید انقلاب، دشمنشناسی و مقابله با جنگ ارادهها بود، دشمن امروز بیش از هر چیز به دنبال تضعیف اراده ملت ایران است، اما تجربه نشان داده است مردم ایران با ایمان، روحیه عاشورایی و ایستادگی، توطئهها را خنثی کردهاند.
خطیب موقت نمازجمعه کیش، دوازدهم تیر، سالروز حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران را نماد افشای حقوق بشر آمریکایی دانست و گفت: ملت ایران تجربههای تلخی از دشمنی آمریکا دارد و همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها تأکید کردهاند، راه حل مشکلات کشور، تکیه بر توان داخلی، اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی و ساختن ایران قوی است.
حجت الاسلام حمید فتاحی با قدردانی از هیئتهای مذهبی، مساجد، نهاد امامت جمعه، سازمان منطقه آزاد کیش و عوامل دخیل در برگزاری مراسم عزاداری دهه اول ماه محرم، بر تداوم برنامههای فرهنگی و تبیینی در دهههای دوم و سوم محرم تأکید کرد.
او گفت: هیئتهای مذهبی باید علاوه بر برگزاری مراسم عزاداری، به تبیین شخصیت حضرت زینب (س)، امام سجاد (ع) و رسالت جهاد تبیین بپردازند تا پیام عاشورا به درستی به نسل جوان منتقل شود.
حجت الاسلام حمید فتاحی با گرامی داشت روز قلم، از نویسندگان و فعالان فرهنگی قدردانی کرد و روز شهرداری و دهیاری را به فعالان حوزه خدمات شهری تبریک گفت.
او افزود: مدیریت شهری باید بیش از گذشته از ظرفیت نخبگان، فعالان اجتماعی و مشارکت مردمی برای توسعه کیش بهره بگیرد.
خطیب موقت نمازجمعه کیش با اشاره به فرا رسیدن روز مالیات، خواستار تعامل بیشتر سازمان امور مالیاتی با فعالان اقتصادی و اصناف شد و گفت: با توجه به شرایط دشوار اقتصادی و کاهش رونق بازار در ماههای اخیر، انتظار میرود در وصول مالیات، همراهی و مهلت بیشتری برای کسبه و بازاریان در نظر گرفته شود.
حجت الاسلام حمید فتاحی، گفت: مردم کیش انتظار دارند درآمدهای مالیاتی حاصل از مودیان مالیاتی کیش، در مسیر توسعه زیرساختها و ارتقای خدمات منطقه آزاد کیش هزینه شود.
او ابراز امیدواری کرد ملت ایران با حفظ وحدت، پیروی از آرمانهای اهلبیت (ع) و تبعیت از ولایت، مسیر عزت، پیشرفت و اقتدار کشور را با قدرت ادامه دهد.