امام جمعه خرمشهر با تأکید بر پیگیری حقوق ملت ایران در برابر جنایتکاران و پاسخ به تهدیدات دشمن، حضور در آیین‌های وداع و تشییع قائد شهید امت را تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست.

تاکید امام جمعه خرمشهر برخونخواهی از جنایتکاران و پاسخ به تهدیدات دشمن

تاکید امام جمعه خرمشهر برخونخواهی از جنایتکاران و پاسخ به تهدیدات دشمن

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان،حجت الاسلام و المسلمین عادل‌پور، امام جمعه خرمشهر، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تأکید بر ضرورت پیگیری حقوق ملت ایران در برابر جنایتکاران، گفت: برخورد با عاملان جنایت علیه ملت ایران و پاسخ به تهدیدات دشمن باید با جدیت دنبال شود.

وی با اشاره به پیام اخیر رهبر انقلاب به مناسبت هفته قوه قضائیه، احقاق حقوق ملت ایران در برابر جنایتکاران را از مهم‌ترین مطالبات مطرح‌شده عنوان کرد و افزود: دستگاه قضایی باید با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی و بین‌المللی، پیگیری جنایت‌های انجام‌شده علیه ملت ایران را در دستور کار قرار دهد.

امام جمعه خرمشهر همچنین با اشاره به تهدیدهای اخیر رژیم صهیونیستی، بر ضرورت حفظ بازدارندگی و پاسخ متناسب به اقدامات دشمن تأکید کرد و گفت: هرگونه تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران باید با واکنش قاطع مواجه شود.

حجت الاسلام و المسلمین عادل‌پور در بخش دیگری از سخنان خود، آیین وداع و تشییع قائد شهید امت را تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست و از مردم خواست با حضور پرشور در برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، وحدت و انسجام خود را به نمایش بگذارند.

وی همچنین با اشاره به سالروز حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران، این حادثه را نمادی از جنایت‌های آمریکا علیه ملت ایران توصیف کرد.

امام جمعه خرمشهر در ادامه از عملکرد تیم ملی فوتبال ایران در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ قدردانی کرد و تلاش بازیکنان و کادر فنی را مایه افتخار کشور دانست.

وی در پایان با اشاره به افزایش قیمت نان، بر ضرورت حمایت دولت از اقشار کم‌برخوردار، به‌ویژه خانواده‌هایی که نان قوت اصلی آنان است، تأکید کرد و خواستار اطلاع‌رسانی و اقناع‌سازی مناسب پیش از اجرای تصمیم‌های اقتصادی شد.