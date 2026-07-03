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مسئول واحد حریم ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای مازندران از شناسایی ۵۲۷ مورد تخلف در حریم راههای استان طی سه ماه نخست امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مسئول واحد حریم ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای مازندران از شناسایی ۵۲۷ مورد تخلف در حریم راههای استان طی سه ماه نخست سال جاری خبر داد و گفت: برخورد قانونی با متجاوزان به حریم راه و اعاده حریم در دستور کار قرار دارد.
علی شقاقی با اشاره به فعالیت مستمر گشتهای صیانت از حریم راه اظهار کرد: در راستای حفظ ایمنی راهها، جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز و صیانت از سرمایههای ملی، گشتهای حریم در محورهای مواصلاتی استان موفق به شناسایی ۵۲۷ مورد تخلف شدند.
وی افزود: این تخلفات شامل ساختوسازهای غیرمجاز، ایجاد دسترسیهای فاقد مجوز، دپوی مصالح، تجاوز به حریم قانونی راه و سایر موارد مغایر با ضوابط و مقررات حریم راه بوده است.
مسئول واحد حریم ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای مازندران تصریح کرد: پس از شناسایی تخلفات، اقدامات قانونی از جمله صدور اخطار، تشکیل پرونده و پیگیری از طریق مراجع ذیصلاح برای رفع تجاوزات و اعاده حریم راه در دستور کار قرار گرفته است.
شقاقی با تأکید بر اینکه حفظ حریم راه یکی از ارکان مهم ایمنی جادهها محسوب میشود، گفت: هرگونه تصرف و ساختوساز در حریم راه بدون دریافت مجوز از ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای تخلف بوده و برابر قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.
وی افزود: گشتهای صیانت از حریم بهصورت مستمر و روزانه محورهای اصلی، فرعی و روستایی استان را پایش میکنند تا از هرگونه تجاوز به حریم قانونی راه جلوگیری شود.
مسئول واحد حریم ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای مازندران از شهروندان، دهیاران و دستگاههای اجرایی خواست پیش از هرگونه عملیات عمرانی، احداث بنا، ایجاد دسترسی یا فعالیت در مجاورت راهها، نسبت به استعلام و دریافت مجوزهای لازم اقدام کنند.
شقاقی در پایان تأکید کرد: همکاری مردم و دستگاههای اجرایی در حفظ حریم راهها، نقش مؤثری در افزایش ایمنی تردد، توسعه اصولی شبکه راهها و پیشگیری از بروز مشکلات و حوادث جادهای خواهد داشت.