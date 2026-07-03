به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن فاضلیان در خطبه های نماز جمعه این هفته بیان کرد: دشمنان جمهوری اسلامی به‌ویژه آمریکا تصور می‌کردند با شهادت رهبر شهید، می‌توانند به اهداف خود در تضعیف ایران و انقلاب اسلامی دست یابند، اما حضور گسترده مردم در مراسم وداع و بزرگداشت، همانند حضور گسترده مردم در بیش از یکصد شب تجمعات برای دفاع از وطن، این محاسبات را با شکست مواجه خواهدکرد.

وی با بیان اینکه آمریکا می‌خواست کار ایران را تمام کند، اما ملت ایران با برگزاری مراسم باشکوه وداع با رهبر شهید، کار آمریکا را تمام خواهد کرد، گفت: حضور پرشور مردم در آیین‌های تشییع و بزرگداشت، نماد انسجام ملی، پایداری و ایستادگی در برابر فشار‌ها و توطئه‌های دشمنان است.

خطیب موقت جمعه همدان با اشاره به خطبه تاریخی حضرت امام سجاد (ع) در مسجد اموی دمشق، این خطبه را نمونه‌ای از جهاد تبیین دانست و افزود: امام سجاد (ع) با روشنگری و بیان حقایق، نقشه تبلیغاتی حکومت اموی را خنثی کرد و امروز نیز جبهه حق با تبیین صحیح و حضور مردم، توطئه‌های دشمنان را ناکام خواهد گذاشت.

حجت الاسلام والمسلمین فاضلیان با اشاره به هفته حقوق بشر آمریکایی، به حوادثی همچون ترور شخصیت‌های برجسته انقلاب اسلامی، حمله به هواپیمای مسافربری ایران و حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: این رخداد‌ها بخشی از کارنامه آمریکا در قبال ملت ایران است و نشان‌دهنده تناقض میان ادعا‌های حقوق بشری و عملکرد این کشور است.

خطیب موقت نماز جمعه همدان در بخش دیگری از سخنان خود، با گرامیداشت سالروز شهادت امام سجاد (ع)، به آثار ارزشمند آن حضرت از جمله صحیفه سجادیه، رساله حقوق و مناجات‌های ایشان اشاره کرد و بر ضرورت بهره‌گیری از معارف اهل‌بیت (ع) در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد.

فاضلیان در پایان، حفظ وحدت، تقویت روحیه مقاومت و حضور در صحنه را از مهم‌ترین عوامل خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان دانست و از مردم خواست با حضور در برنامه‌های پیش‌رو، بار دیگر همبستگی و حمایت خود از آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش بگذارند.