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رییس قرارگاه زنان و خانواده آیین تشییع «آقای شهید ایران» شهرداری تهران گفت: ظرفیت اسکان ۲۰۰ هزار نفر از بانوان، ۸۱ موکب مادر و کودک و مراکز خدمات سلامت برای این مراسم توسط مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران پیشبینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، مریم اردبیلی، مشاور شهردار و رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، با حضور در برنامه تلویزیونی «تمامقد» شبکه افق، با اشاره به برنامهریزی شهرداری پایتخت برای میزبانی از زائران مراسم وداع و تشییع پیکر «آقای شهید ایران» اظهار داشت : بخش مهمی از میزبانی، اسکان و پذیرایی از زائران بر عهده خانوادهها و بهویژه زنان است و بر اساس نظرسنجیها، بیش از ۵۰ درصد زائران در منازل بستگان، آشنایان و خانوادههای تهرانی اسکان خواهند یافت.
وی ادامه داد: شهرداری تهران نیز با بسیج همه ظرفیتهای شهری شامل مدارس، مساجد، هیئتها، تکایا، بوستانها و مراکز عمومی، تلاش کرده است زمینه میزبانی مناسب از زائران را فراهم کند و قرارگاههای مختلفی برای ارائه خدمات به زائران زن و مرد تشکیل شده است.
مشاور زنان و خانواده شهردار تهران با اشاره به پیشبینی اسکان زائران در مراکز و زیرساختهای ویژه بانوان گفت: با توجه به اینکه شمار قابل توجهی از زنان، دختران و گروههای مادر و کودک بهصورت مستقل به تهران سفر میکنند، مراکز اختصاصی اسکان بانوان در بوستانهای ویژه بانوان، مراکز شهربانو، شهر دخت و مراکز توانمندسازی کوثر آماده شده است؛ این مراکز از امنیت، محرمیت و امکانات مناسب برخوردارند. در مجموع ظرفیت اسکان حدود ۲۰۰ هزار نفر از بانوان در شهر تهران، علاوه بر مراکز عمومی اسکان خانوادگی، پیشبینی شده است و در مبادی ۲۷گانه ورودی پایتخت نیز گروههای راهنما مستقر خواهند شد تا زائران را برای اسکان و استفاده از ناوگان حملونقل عمومی هدایت کنند.
وی همچنین با اشاره به ارائه خدمات سلامت در مراکز اسکان بیان کرد: پزشکان و نیروهای درمانی در این مراکز مستقر هستند تا نیازهای زائران را پوشش دهند.
اردبیلی درخصوص خدمات ویژه مادران و کودکان نیز گفت: ۸۱ موکب مادر و کودک در مسیر تشییع پیشبینی شده که از این تعداد، ۲۰ موکب در اطراف مصلای تهران و یک موکب نیز داخل شبستان مصلی مستقر خواهد بود؛ این مراکز خدماتی همچون فضای استراحت، رسیدگی به نوزاد و کودک، امکانات سرمایشی، آب، خدمات اولیه درمانی و رسیدگی به بانوان سالمند یا دارای مشکلات جسمی را ارائه میکنند.
اردبیلی ادامه داد: حدود هزار و ۶۰۰ نیروی جهادی در این موکبها مشغول خدمت خواهند بود و چند صد نیروی سیار نیز با کولههای امدادی در مسیر تشییع برای کمک به مادران و کودکان مستقر میشوند؛ همچنین حدود ۵۰۰ پزشک، پرستار، بهیار و نیروهای داوطلب حوزه سلامت در مراکز اسکان و موکبها خدمات تخصصی درمانی ارائه خواهند کرد.
وی با بیان اینکه از همه زائران، بهویژه سالمندان، مادران دارای فرزند خردسال و بانوان درخواست میکنیم ضمن حضور در مراسم وداع و تشییع، توصیههای بهداشتی را جدی بگیرند، تاکید کرد: حتیالمقدور در ساعات خنکتر روز مانند سحرگاه و صبح زود یا ساعات غروب در مراسم حضور یابند، آب کافی همراه داشته باشند و مراقب سلامت خود باشند.