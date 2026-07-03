معاون اجرایی ارتش با اشاره به آمادگی ارتش برای میزبانی و پذیرایی از ۲ میلیون نفر از شرکت کنندگان در مراسم‌های وداع و بدرقه پیکر رهبری شهید در پایتخت تاکید کرد: در حوزه تامین امنیت رزمندگان ارتش در حال انجام وظایف سازمانی خود هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیر سرتیپ علیرضا شیخ در گفت‌وگویی با اشاره به ظرفیت پیش بینی شده از سوی ارتش برای میزبانی و پذیرایی است شرکت کنندگان در مراسم‌های وداع و بدرقه رهبری شهید در پایتخت گفت: زائرشهرهای ارتش برای پذیرایی از ۲ میلیون نفر طی روزهای آینده و تا پایان ماموریت ابلاغی آمادگی دارند.

وی افزود: در مجموع ارتش ۵ زائر شهر برای شرکت کنندگان در مراسم‌های وداع و بدرقه‌ پیکره رهبری شهید راه اندازی کرده است همچنین کلیه پادگان‌های ارتش نیز مشغول خدمات رسانی هستند و هر کدام از این پادگان‌ها یک زائر شهر به حساب می‌آیند.



معاون اجرایی ارتش همچنین با اشاره به استمرار انجام ماموریت تامین امنیت در مرزها از سوی رزمندگان ارتش تصریح کرد: در حوزه تامین امنیت رزمندگان ارتش طبق معمول در حال انجام وظایف سازمانی خود هستند و تمام مرزهای زمینی، دریایی و هوایی در رصد رزمندگان ما قرار دارد.