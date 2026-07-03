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فرمانده سپاه کربلای مازندران از آمادگی کامل استان برای اعزام زائران و خدمترسانی به شرکتکنندگان در مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرمانده سپاه کربلای مازندران از آمادگی کامل استان برای اعزام زائران و خدمترسانی به شرکتکنندگان در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب خبر داد و گفت: همه ظرفیتهای استان برای برگزاری باشکوه این مراسم و ارائه خدمات به زائران بسیج شده است.
سردار محمدرضا موحد با اشاره به برنامهریزیهای انجام شده برای اعزام مردم مازندران به مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: با هماهنگی دستگاههای اجرایی و نهادهای مختلف، تمهیدات لازم برای اعزام زائران از شهرستانهای مختلف استان فراهم شده تا مردم ولایتمدار مازندران بتوانند با آرامش و نظم در این مراسم حضور یابند.
وی افزود: مواکب مردمی و اربعینی در نقاط مختلف استان و محل استقرار زائران مازندرانی مستقر خواهند شد و با مشارکت نیروهای مردمی، بسیجیان و گروههای جهادی، خدماتی از جمله پذیرایی، اسکان، راهنمایی و پشتیبانی را به زائران ارائه میکنند.
فرمانده سپاه کربلای مازندران حضور گسترده مردم در این مراسم را جلوهای از وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی، ولایت و شهدا دانست و تصریح کرد: مردم مؤمن و انقلابی مازندران همواره در صحنههای سرنوشتساز حضوری باشکوه داشتهاند و این بار نیز با حضور گسترده خود، پیام وحدت، انسجام و پایبندی به ارزشهای انقلاب اسلامی را به نمایش خواهند گذاشت.
سردار موحد از زائران خواست با توجه به شرایط آبوهوایی و احتمال ازدحام جمعیت، ضمن رعایت توصیههای ایمنی، آب آشامیدنی، داروهای ضروری و وسایل مورد نیاز را همراه داشته باشند تا مراسم با نظم و آرامش بیشتری برگزار شود.
وی در پایان با قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی، نیروهای امدادی، خادمان مواکب و مردم استان تأکید کرد: سپاه کربلای مازندران در کنار سایر دستگاهها تا پایان مراسم در خدمت مردم خواهد بود و همه توان خود را برای ارائه خدمات شایسته و تسهیل حضور زائران به کار خواهد گرفت.