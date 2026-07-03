وزیر نیرو گفت: بدلیل نزدیکی به مراسم اربعین سالار شهیدان برخی از اقدامات از جمله لوله گذاری به صورت دائمی صورت گرفته است.

احداث زیر ساخت‌های آب و برق به صورت دائمی و موقت

احداث زیر ساخت‌های آب و برق به صورت دائمی و موقت

علی آبادی وزیر نیرو در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما گفت: این روز‌ها کشور میزبان یک رویداد بی نظیر و بزرگ است اگرچه ما رویداد‌های مهمی رو در تهران پشت سر گذاشتیم کشور در حقیقت رویداد‌های بزرگ رو تجربه کرده است. درمراسم وداع با آقای شهید مسئولان برق و آب دست به دست هم دادند تلاش کردند برای کشور یک زیرساختی رو فراهم بکنند برخی از این اقدامات به صورت پایدار و ثابت و برخی موقتی است. به خاطر اینکه بعضی از چیز‌ها بایستی برای این شرایط خاص هست ممکنه که لازم نباشه که برای همیشه استفاده شود.

وی ادامه داد: در شهر‌های قم و مشهد نیز اقدامات به صورت گسترده در حال انجام است و هیچ مشکلی در تامین اب و برق صورت نگرفته است.

با توجه به اینکه به ایام اربعین سرور و سالار شهیدان نیزدیک می‌شویم، این اقدامات به صورت زیر ساخت‌های مشترک انجام می‌شود.

علی آبادی تاکید کرد: مراسم وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب بزرگ‌ترین برنامه نظام جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی است و باید همه چیز در بهترین حالت ممکن انجام شد.

وی اضافه کرد: صنعت آب و برق در آماده باش کامل قرار دارند و انتظار داریم زائرین عزیز این برنامه از لحاظ خدمات آب و برق مشکلی نداشته باشند.

وزیر نیرو بر ضرورت تسریع در تکمیل اقدامات، آمادگی کامل تمامی بخش‌های مرتبط و پیش‌بینی پشتیبانی‌های ویژه برای تأمین پایدار خدمات آب و برق گفت: باید آمادگی کامل تیم‌های عملیاتی برای ورود سریع در صورت بروز هرگونه اختلال یا قطع احتمالی در شبکه‌های اصلی آب و برق صورت گیرد.