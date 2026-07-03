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وزیر نیرو گفت: بدلیل نزدیکی به مراسم اربعین سالار شهیدان برخی از اقدامات از جمله لوله گذاری به صورت دائمی صورت گرفته است.
علی آبادی وزیر نیرو در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما گفت: این روزها کشور میزبان یک رویداد بی نظیر و بزرگ است اگرچه ما رویدادهای مهمی رو در تهران پشت سر گذاشتیم کشور در حقیقت رویدادهای بزرگ رو تجربه کرده است. درمراسم وداع با آقای شهید مسئولان برق و آب دست به دست هم دادند تلاش کردند برای کشور یک زیرساختی رو فراهم بکنند برخی از این اقدامات به صورت پایدار و ثابت و برخی موقتی است. به خاطر اینکه بعضی از چیزها بایستی برای این شرایط خاص هست ممکنه که لازم نباشه که برای همیشه استفاده شود.
وی ادامه داد: در شهرهای قم و مشهد نیز اقدامات به صورت گسترده در حال انجام است و هیچ مشکلی در تامین اب و برق صورت نگرفته است.
با توجه به اینکه به ایام اربعین سرور و سالار شهیدان نیزدیک میشویم، این اقدامات به صورت زیر ساختهای مشترک انجام میشود.
علی آبادی تاکید کرد: مراسم وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب بزرگترین برنامه نظام جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی است و باید همه چیز در بهترین حالت ممکن انجام شد.
وی اضافه کرد: صنعت آب و برق در آماده باش کامل قرار دارند و انتظار داریم زائرین عزیز این برنامه از لحاظ خدمات آب و برق مشکلی نداشته باشند.
وزیر نیرو بر ضرورت تسریع در تکمیل اقدامات، آمادگی کامل تمامی بخشهای مرتبط و پیشبینی پشتیبانیهای ویژه برای تأمین پایدار خدمات آب و برق گفت: باید آمادگی کامل تیمهای عملیاتی برای ورود سریع در صورت بروز هرگونه اختلال یا قطع احتمالی در شبکههای اصلی آب و برق صورت گیرد.