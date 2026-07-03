تشییع رهبر شهید، نمایش اقتدار جهان اسلام و مطالبه آزادگان جهان است تشییع رهبر شهید، نمایش اقتدار جهان اسلام و مطالبه آزادگان جهان است تشییع رهبر شهید، نمایش اقتدار جهان اسلام و مطالبه آزادگان جهان است تشییع رهبر شهید، نمایش اقتدار جهان اسلام و مطالبه آزادگان جهان است

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان، نماینده ولی‌فقیه در گیلان و امام جمعه رشت، امروز در خطبه‌های نماز جمعه رشت که در مصلای امام خمینی این شهر برگزار شد، با اشاره به مراسم وداع و تشییع رهبر شهید ایران، این رویداد را یکی از بزرگ‌ترین رخداد‌های تاریخی جهان اسلام دانست و گفت: مردم ایران که همواره در همه برهه‌های حساس، از جمله فتنه ۸۸ و دیگر حوادث، در کنار امامین انقلاب ایستاده‌اند، این بار نیز با حضور گسترده خود در مراسم وداع و تشییع «رهبر شهید» و «آقای شهید ایران» بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب نشان خواهند داد.

آیت الله رسول فلاحتی، با برشمردن ویژگی‌های رهبر شهید ایران افزود: ایشان قائد امت اسلامی، مرجع تقلید جهان تشیع، شخصیتی شجاع، دلسوز امت اسلامی و مستضعفان جهان، مدیری کارآمد، سیاستمداری بی‌بدیل و مورد افتخار جهان اسلام و حوزه‌های علمیه بودند.

امام جمعه رشت، تشییع پیکر رهبر شهید را نماد شکوه و عظمت جهان اسلام توصیف کرد و گفت: این مراسم، جلوه‌ای از اقتدار امت اسلامی در برابر جهانیان است و انتقام خون ایشان، مطالبه ملت ایران و همه آزادگان جهان خواهد بود.

آیت‌الله فلاحتی سپس با اشاره به نامگذاری ۱۲ تیر در تقویم رسمی کشور به عنوان «روز افشای حقوق بشر آمریکایی» افزود: این عنوان، همان تعبیری است که رهبر شهید انقلاب اسلامی به کار بردند.

وی گفت: در چنین روزی، هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران با ۲۹۰ سرنشین بر فراز خلیج فارس هدف ناو آمریکایی قرار گرفت و یکی از تلخ‌ترین فجایع انسانی دوران معاصر رقم خورد.

آیت الله فلاحتی با تشریح مصادیق آنچه «حقوق بشر آمریکایی» خواند، گفت: کودتای نوژه، حادثه طبس، تحمیل جنگ هشت‌ساله، بلوکه کردن دارایی‌های ایران، حمایت از منافقان، تحمیل جنگ ۱۲ روزه، کودتای ۱۸ تا ۲۰ دی ۱۴۰۴، جنگ ۴۰ روزه و در نهایت شهادت رهبر عزیزمان آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در ۹ اسفند، نمونه‌هایی از رفتار‌های آمریکا علیه ملت ایران است.

به گفته وی، آمریکا هر جا توانسته با زورگویی و سلطه‌طلبی عمل کرده و هسته‌ای تنها بهانه است، در حالی که اصل نظام اسلامی هدف آنان است.

امام جمعه رشت تأکید کرد: دشمنان نمی‌خواهند ایران را کشوری مستقل و قدرتمند ببینند، اما جمهوری اسلامی با اتکای به مردم به قدرتی بزرگ تبدیل شده و همه نقشه‌های دشمنان تاکنون نقش بر آب شده است. آنان تصور می‌کردند ایران برای تأمین نیاز‌های خود دست نیاز به سوی آمریکا دراز خواهد کرد، اما دست ملت ایران همانند رهبرش، دستی گره‌کرده و استوار است و تا توان داشته باشد، شعار «مرگ بر آمریکا» را سر خواهد داد.

نماینده ولی فقیه در گیلان همچنین با اشاره به سابقه مبارزات ملت ایران گفت: مردم غیور و عزتمند ایران به رهبری امام خمینی (ره) حکومت ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی را از میان برداشتند و امامین انقلاب همواره دلسوزانه در کنار ملت قهرمان و آزاده ایران بوده‌اند.

خطیب نماز جمعه رشت در ادامه با انتقاد از سیاست‌های آمریکا گفت: آمریکا با چه حقی هزاران کیلومتر دورتر برای باز کردن تنگه هرمز وارد منطقه می‌شود؟ آنان حتی به تفاهم‌نامه‌های خود نیز پایبند نیستند و اعتماد به آمریکا اشتباه است.

آیت الله رسول فلاحتی از مردم، مسئولان و نیرو‌های مسلح خواست با شجاعت و استقامت در برابر قدرت‌های پوشالی ایستادگی کنند و انتقام خون رهبر شهید را مطالبه کنند و یقین داشته باشند که خداوند یاور آنان است.

امام جمعه رشت در بخش دیگری از سخنانش ضمن گرامیداشت روز مبارزه با قاچاق، از تلاش‌های فعالان این حوزه قدردانی کرد و همچنین از حضور و همراهی همیشگی مردم در صحنه‌های مختلف انقلاب و کشور به ویژه در میدان و دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی قدردانی و تشکر کرد.