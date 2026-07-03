حضور باشکوه در آیین وداع با قائد امت، پاسخی به دشمنان است

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی وداع باشکوه رهبر شهید را پاسخی به دشمنان و رسانه‌های غربی دانست و از مردم خواست تا با حضور گسترده در این آیین، بار دیگر اقتدار و غرور جمهوری اسلامی ایران را به جهانیان نشان دهند.