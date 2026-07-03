بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، غلامحسین زارعی در مراسم گرامیداشت هفتم تیر در خورموج ضمن تجلیل از شهدای این حادثه بر وفاداری مردم دشتی و تنگستان به نظام و انقلاب اسلامی تأکید کرد و افزود: از برگزاری این محفل از سوی امامجمعه، فرماندار و نهادهای سپاه و بنیاد شهید و دیگر دستاندرکاران تشکر میکنم.
وی با تکریم خانواده شهید شهریاری، از جایگاه والای شهدای این منطقه از جمله رئیسعلی دلواری، شهید مهدوی و شهید توسلی یاد کرد و این دیار را پیشانی دفاع و مهد دلیرانی در راه حق دانست.
نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی همچنین به ایستادگی مردم دشتی و تنگستان در برابر اغتشاشات اشاره و بیان کرد: باوجود محرومیتهای گسترده، مردم این مناطق با ایمان و ولایتمداری کامل، در کنار نظام و انقلاب اسلامی ایستادند.
وی با اشاره به شکست ابهت نظامی ایالات متحده، تأکید کرد: ایران با تکیه بر ایمان و اراده، توانسته است در برابر بودجههای کلان نظامی دشمنان، اقتدار خود را در خلیج فارس و منطقه به اثبات برساند.
زارعی ضمن اشاره به پیشنهاد خروج از NPT، این معاهده را ابزاری برای جاسوسی دانست و تأکید کرد: هرگونه توافق باید بر اساس مصالح ملی و با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.
وی همچنین از افزایش سهم درآمدی نفت و گاز استان و تخصیص بودجههای کلان به شهرستانهای دشتی و تنگستان خبر داد و این دستاوردها را حاصل پیگیریهای مستمر در دولت و مجلس دانست.
نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس با تاکید بر اهمیت حضور باشکوه مردم در تشییع رهبر شهید، وداع باشکوه با ایشان را پاسخی به دشمنان و رسانههای غربی دانست و از مردم خواست تا با حضور گسترده در این آیین، اقتدار و غرور جمهوری اسلامی ایران را به جهان نشان دهند.
زارعی از پیگیریهای جدید برای بهبود وضعیت معیشتی و افزایش حقوق نیروهای مسلح خبر داد و اظهار کرد: با معاون پارلمانی وزارت دفاع درباره ارتقای حقوق نظامیان گفتوگو کرده و این طرح را به کمیسیون اقتصادی دولت یا مجلس ارجاع داده است تا به نتیجه برسد.
وی ابراز امیدواری کرد با پیگیریهای جاری، حقوق و معیشت نیروهای مسلح بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش یابد.