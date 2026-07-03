امام‌جمعه اهواز گفت: تبعیت بی‌چون و چرا از مقام معظم رهبری، یکی از وظایف کلیدی و از ارکان اصلی انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمدنبی موسوی‌فرد در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اهواز در محل مصلای مهدیه امام خمینی این شهرستان، با تاکید بر لزوم هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان برای شکستن وحدت جامعه ایمانی، اظهار داشت: ایجاد آمادگی فردی و اجتماعی برای جامعه مهدوی و تبعیت بی‌چون و چرا از مقام معظم رهبری، ۲ وظیفه کلیدی و از ارکان اصلی انقلاب اسلامی است.

وی با تبیین رسالت فرهنگ‌سازان جامعه بیان کرد: فرهنگ‌سازی باید از نهاد مقدس خانواده آغاز شود و اساتید دانشگاه و متولیان فرهنگی، وظیفه سنگینی برای تربیت نسل منتظر بر عهده دارند.

نماینده ولی‌فقیه در خوزستان ادامه داد: در زمان غیبت، ۲ وظیفه عمده بر عهده ماست؛ نخست آمادگی فردی برای حضور در جامعه مهدوی و دوم ایجاد آمادگی اجتماعی است.

خطیب نماز جمعه اهواز تصریح کرد: دغدغه‌هایی نظیر ثروت‌اندوزی بی‌حاصل، زورگویی به ضعفای مومنین و قطع صله‌رحم، از موانع تحقق جامعه مهدوی است.

حجت‌الاسلام موسوی‌فرد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به درس‌های قیام اباعبدالله الحسین (ع) گفت: اهداف عاشورا برای تمام زمان‌ها درس‌آموز است؛ سه هدف اصلی در راس برنامه‌های سیدالشهدا (ع) قرار دارد که شامل اقامه عدل، اصلاح جامعه و مقابله با ظلم و ستم است و امروز ما نیز در نظام اسلامی وظیفه داریم همین مسیر را با تاسی از رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب ادامه دهیم.

امام‌جمعه اهواز با تاکید بر لزوم توجه به محکمات انقلاب اسلامی هشدار داد: نباید برداشت‌های شخصی، حدس و گمان‌های سیاسی و سلایق فردی را بهانه عبور از اصول مسلم انقلاب قرار داد.

وی وحدت جامعه ایمانی را از مهم‌ترین محکمات خواند و افزود: وقتی رهبر معظم انقلاب حکمی صادر می‌کنند، بحث و تردید معنا ندارد؛ اصل عقلایی و شرعی، تبعیت بی‌چون‌وچرا از ولی‌فقیه است، چرا که دشمن دقیقا به دنبال شکستن تاب‌آوری مردم و ایجاد اختلاف در صفوف وحدت‌بخش جامعه است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌فرد در بخش دیگری از بیانات خود با اشاره به ضرورت حفظ نظم و امنیت در مرز‌های آبی بیان کرد: عبور از آب‌های سرزمینی و خلیج‌فارس باید بر اساس ضوابط، قوانین و مجوز‌های تعیین‌شده توسط سپاه پاسداران و نیرو‌های مسلح صورت گیرد و هیچ‌گونه اقدام غیرقانونی در این زمینه پذیرفته نیست.

وی با اشاره به فراهم شدن تسهیلات برای حضور پرشور مردم در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب افزود: تاریخ انقلاب اسلامی شاهد عظمت و ابهت حضور مردم در صحنه بوده است و خوزستان همواره در قله این وفاداری‌ها قرار داشته و در آینده نیز خواهد داشت.

امام‌جمعه اهواز از مردم خواست با حضور در برنامه‌ها و اجتماعات کلان ملی، ضمن حفظ نظم و رعایت دستورالعمل‌ها، از رفتار‌های عجولانه که باعث فشار به بدنه جمعیت می‌شود پرهیز کنند و با صبر و متانت، شکوه حضور ملت ایران را به تصویر بکشند.

حجت‌الاسلام موسوی‌فرد در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به فاجعه انسانی در لبنان خاطرنشان کرد: امروز بیش از ۴۰۰ هزار نفر از مردم مظلوم لبنان آواره شده‌اند و نیازمند یاری فوری مسلمانان هستند.