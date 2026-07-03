به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان سروستان، گفت: به منظور ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، داوطلبان و امدادگران این جمعیت، اقدام به برپایی کاروان سلامت در محل روستای سیف آباد سروستان کردند.

سید احمد قریشی افزود: در این برنامه، تیمی با حضور پزشک عمومی، ماما و روانشناس به ارائه خدمات پزشکی و مشاوره به مراجعه‌کنندگان پرداختند و همچنین خدمات سنجش فشارخون و قندخون برای تمامی مراجعین انجام شد.

او بیان کرد: هدف از اجرای این طرح در راستای رویکرد حمایتی و افزایش دسترسی اقشار مختلف جامعه به خدمات سلامت است.