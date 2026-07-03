پخش زنده
امروز: -
امام جمعه اسدآباد گفت: حضور گسترده مردم در مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید انقلاب نماد پایداری و استقامت ملت ایران است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حجتالاسلام والمسلمین شیخ مرتضی موحدی امام جمعه اسدآباد در خطبههای نماز جمعه این هفته با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید اظهارکرد: سادهزیستی، اخلاص و مردمداری این شخصیت بزرگ حقیقتی غیرقابل توصیف است و سیره عملی ایشان همواره الگویی ماندگار برای مسئولان و آحاد جامعه خواهد بود
وی با اشاره به جایگاه والای امام شهید در هدایت امت اسلامی، افزود: قائد امت با ایمان راسخ، شجاعت، تدبیر و توکل بر خدا، مسیر عزت، استقلال و مقاومت را برای ملت ایران ترسیم کرد و امروز نیز ادامه این راه، رمز اقتدار و سربلندی کشور است
امام جمعه اسدآباد با دعوت از مردم برای حضور در آیینهای بزرگداشت امام شهید تصریح کرد:از مردم عزیز کشورمان درخواست میکنم دستکم در یکی از مراسمهای تشییع و بزرگداشت امام شهید حضور یابند تا بار دیگر با آرمانهای بلند ایشان و شهدای والامقام تجدید میثاق کنند
حجتالاسلام والمسلمین موحدی خاطرنشان کرد:ملت ایران همواره ثابت کردهاند که قدردان مجاهدتها و ایثارگریهای خادمان صادق انقلاب اسلامی هستند و حضور پرشور مردم در این مراسمها، پیام وحدت، وفاداری و استقامت را به جهانیان مخابره خواهد کرد.
وی در پایان تأکید کرد:امروز بیش از هر زمان دیگری، حفظ وحدت، تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی و پاسداری از ارزشهای انقلاب، وظیفهای همگانی است و راه امام شهید با بصیرت، همدلی و حضور آگاهانه مردم ادامه خواهد یافت.