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نمایشگاه نقاشی با موضوع «ژینگه و پاراستنی ژینگه» در سقز برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، گالری مانای پردیس سینما مهر سقز این روزها میزبان نمایشگاه آثار سما نوری، هنرمند خردسال سقزی است.
نمایشگاهی با عنوان «ژینگه و پاراستنی ژینگه» که با محوریت طبیعت و حفاظت از محیطزیست برگزار شده و جلوهای از نگاه خلاقانه یک هنرمند کودک به زیباییهای پیرامون را به نمایش گذاشته است.
سما نوری، متولد سال ۱۳۹۴، از همان سالهای نخست کودکی علاقه خود را به نقاشی نشان داد و از سال ۱۳۹۸ بهصورت جدی فعالیت هنری خود را آغاز کرد. پشتکار و علاقه او سبب شد تا در مدت کوتاهی در جشنوارهها و رویدادهای هنری متعددی حضور یابد و آثارش مورد توجه قرار گیرد.