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معاون عمرانی استاندار کرمانشاه گفت: پایشهای مداوم و هفتگی مدیریت ارشد استان از پروژههای نهضت ملی مسکن به شتاب بیشتر این پروژهها و گره گشایی از موانع کمک کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، طهماسب نجفی در نشست شورای مسکن استان که با حضور مدیران دستگاههای عضو برگزار شد؛ عنوان کرد: علی رغم اتفاقاتی مانند جنگ رمضان و افزایش تحریم های دشمن، خوشبختانه اغلب پروژه های نهضت ملی مسکن در کرمانشاه با شتاب مناسبی در حال اجراست و تعدادی از این پروژهها در مراحل نهایی قرار دارند. وی پایشهای مداوم و هفتگی پروژههای نهضت ملی مسکن را یکی از دلایل پیشرفت مناسب این پروژهها برشمرد و گفت: مدیریت ارشد استان هر هفته، آخرین وضعیت پروژه های نهضت ملی مسکن را به صورت میدانی مورد پایش منظم و مستمر قرار می دهد و مشکلات و موانع موجود را با حضور پیمانکاران پروژه ها مورد بررسی قرار می دهد. معاون عمرانی استاندار به پیشرفت بسیار مناسب تعدادی از این پروژهها اشاره کرد و گفت: خوشبختانه برخی پروژهها در مراحل نهایی ساخت و تکمیل انشعابات برق، گاز و ... هستند که یک اتفاق بسیار دلگرم کننده است. وی خطاب به دستگاه های خدمات رسان عنوان کرد: تکمیل خدمات زیربنایی پروژههای در دست ساخت نهضت ملی مسکن شامل ایجاد انشعابات آب، برق، گاز و مخابرات و واگذاری سریع تر این پروژهها به مردم از اولویتهای مهم مدیریت ارشد استان است و دستگاههای متولی موظف هستند با شتاب بیشتری این خدمات را فراهم کنند. در ابتدای این نشست گزارشی از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی درخصوص بازسازی منازل مسکونی تخریبشده در جنگ رمضان و همچنین واگذاری اراضی روستایی ارائه شد. در ادامه گزارش اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی درخصوص عملکرد تعاونیهای مسکن ارائه کرد و در ادامه گزارش دستگاههای خدماترسان درخصوص پروژههای شهید ادبیان، شهید نورزی و شهید طهماسبی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.