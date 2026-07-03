پخش زنده
امروز: -
معاون بهرهبرداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب استان تهران از تضمین خدماترسانی پایدار و ارائه خدمات مطلوب به زائران و تشییعکنندگان امام شهید خبر داد و گفت: تمامی ظرفیتهای عملیاتی و فنی آبفای استان تهران برای خدمترسانی شایسته در این مراسم به کار گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما «فریبرز صالحی» با حضور در برنامه «سلام خبرنگار» شبکه خبر با بیان اینکه برنامهریزیهای لازم برای آیین وداع با رهبر شهید از دو هفته پیش در آبفای استان تهران آغاز شده است، اظهار کرد: در محل مصلای امام خمینی (ره) و دیگر محلهای پیشبینیشده برای اسکان و حضور زائران، عملیات گسترده آبرسانی و ایجاد زیرساختهای مورد نیاز انجام شده است.
وی با تشریح اقدامهای اجرایی انجامشده، افزود: تاکنون ۲۶ کیلومتر خطوط انتقال و توزیع آب و سه کیلومتر شبکه فاضلاب اجرا و حدود دو هزار انشعاب آب نصب شده است ضمن آنکه ۳۵۰ تانکر آب برای پشتیبانی از این مراسم و آبرسانی سیار در محلهای مورد نیاز مستقر شدهاند.
معاون بهرهبرداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب استان تهران، ادامه داد: تامین آب مورد نیاز موکبها، آشپزخانههای صنعتی، سرویسهای بهداشتی و زائرسراهای اطراف مصلی در دستورکار قرار دارد و اکیپهای کنترل کیفیت آب و گروههای عملیاتی نیز بهصورت شبانهروزی در محل حضور دارند تا در صورت بروز هرگونه مشکل، در کوتاهترین زمان ممکن اقدام کنند.
صالحی با تاکید بر اینکه خدماترسانی به زائران هیچگونه خللی در تامین آب شهر تهران ایجاد نخواهد کرد، گفت: در کنار اجرای این ماموریت ویژه، خدمات عادی آبفای استان تهران به شهروندان بدون وقفه و با پایداری کامل ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به وضعیت مصرف آب در پایتخت، اظهار کرد: مصرف روزانه آب در شهر تهران حدود سه میلیون و ۳۰۰ هزار مترمکعب است و با همراهی شهروندان، میزان مصرف نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته است.
صالحی همچنین از افزایش تعداد مشترکان خوشمصرف خبر داد و افزود: امروز بیش از نیمی از مشترکان تهرانی در گروه خوشمصرف قرار دارند که نتیجه همراهی مردم و اطلاعرسانی مستمر درباره مدیریت مصرف آب است.
وی استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف آب را یکی از راهکارهای موثر برای کاهش مصرف دانست و تاکید کرد: مطابق ابلاغهای انجامشده، دستگاههای اجرایی موظف به کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی مصرف آب هستند و این موضوع بهصورت مستمر رصد میشود ضمن آنکه با مشترکان بدمصرف پس از صدور اخطارهای قانونی، مطابق ضوابط برخورد خواهد شد.